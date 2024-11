L’Oreal, Sicredi, Smirnoff e outras Marcas & Campanhas em destaque

L’Oréal Paris: “Funcionária invisível”

Em campanha realizada em parceria com Porta dos Fundos, a L’Oréal Paris apresenta o esquete “Funcionária invisível”, com participação de Clarice Falcão, Maria Clara Gueiros e Macla Tenório. No vídeo, a chefe pede a uma funcionária para fazer hora extra, mas inexplicavelmente não vê a colega logo ao lado. É a deixa para falar do protetor Solar Expertise The Invisible e como fica imperceptível na pele.

O Porta dos Fundos produziu o esquete “Funcionária invisível” para a L'Oréal Paris, com Clarice Falcão, Maria Clara Gueiros e Macla Tenório no elenco; vídeo faz parte da campanha do protetor Solar Expertise The Invisible, criada pela WMcCann Foto: Reprodução

Além do vídeo, foram adaptadas peças para redes sociais. A campanha que apresenta a linha Solar Expertise The Invisible foi criada pela WMcCann.

Patrocínios

Por ocasião da cerimônia de sorteio da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino, Série A, 2025, a Sicredi anunciou que segue como title sponsor do torneio. A cooperativa financeira também apoia outras oito competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. O Paulistão Sicredi 2025 está previsto para começar em 15 de janeiro.

A Sicredi anunciou a renovação do patrocínio ao Campeonato Paulista Masculino, Série A, para a temporada de 2025 Foto: Felipe Perazzolo

PUBLICIDADE O Magalu anunciou patrocínio às transmissões do Campeonato Brasileiro Masculino, Série A, de 2025. A marca apoiará, desta forma, as partidas a serem transmitidas na TV aberta, R7.com e no streaming Play Plus, nos quais a Record garantiu direitos sobre os jogos da Liga Forte União, que agrupa Athletico Paranaense, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco da Gama. Targifor, marca de suplementos da Sanofi, anunciou que seguirá pela próxima temporada com o patrocínio ao Suzano Vôlei. Dessa forma, o logotipo será aplicado na camiseta de jogo da equipe, em backdrops, comunicação visual durante coletivas de imprensa, além da menção de Targifor como patrocinadora em materiais diversos e direito a uso de imagem dos atletas e comissão técnica em duas campanhas da marca.

O Grupo Boticário anunciou patrocínio ao piloto Gabriel Bortoleto, por meio da marca Malbec. O brasileiro lidera o campeonato de Fórmula 2, garantindo vaga para a principal competição de automobilismo, a Fórmula 1, em 2025. O patrocínio já estará nas últimas corridas deste ano, no Catar e em Abu Dhabi.

Outras campanhas

As campanhas de black Friday continuam, assim como outras ativações de marca. Confira na galeria abaixo os destaques (veja neste link outras ofertas de black Friday):

Publicidade