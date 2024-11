Novas executivas chegam a Tivit, Telemundo e Ezze

Pierella Paola é a nova gerente geral de marketing da Tivit para Brasil e América Latina. A executiva teve posições de liderança em empresas como LG, Samsung, GoPro e Getnet e é graduada em administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e pós-graduada pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Pierella Paola, da Tivit Foto: Divulgação

O Telemundo Studios anunciou Mônica Albuquerque como vice-presidente sênior de conteúdo e desenvolvimento para a América Latina. A executiva vinha liderando a área de entretenimento da Warner pelos últimos três anos, atravessando inclusive a fusão com HBO e, em 2022, a aquisição pela Discovery, também com responsabilidade regional. Antes, Monica se consagrou em posições de liderança na Globo, chegando em 1999 como RP e assumindo, em 2013, a chefia da área de desenvolvimento artístico, onde permaneceu até 2020.

Mônica Albuquerque, da Telemundo Studios Foto: Divulgação

A Ezze Seguros anunciou Polyanna Clemente como superintendente de transformação digital. A executiva passou pelas áreas de marketing do Bradesco e esteve, de 2011 até setembro último, na Zurich Insurance Co., onde sua posição mais recente era de gerente de canais digitais. Polyanna é formada em publicidade pela PUC-SP, com pós-graduação em administração pela UC Irvine e em marketing pelo Insper.

Polyanna Clemente, da Ezze Seguros Foto: Reprodução

Adriano Etrusco Eugênio é o novo diretor adjunto de comunicação estratégica da FSB. Anteriormente, teve passagens na liderança das áreas de comunicação de empresas como Atlas e Oi, além de ter trabalhado como jornalista na Band e na Record.

Adriano Etrusco Eugênio, da FSB Foto: Reprodução

Contas

A Seven PR conquistou a conta da Santa Cannabis, associação fundada em 2019 que fomenta os estudos de cannabis e a distribuição legal de CBD e THC para fins medicinais. A NR7 conquistou a conta de relações públicas da Winnin, plataforma que utiliza IA para analisar dados de consumo de vídeo para gerar insights para marcas.

Publicidade

A Markable Comunicação é a nova agência de assessoria de imprensa da Avanti Cidadania, empresa especializada em soluções para a obtenção de cidadania italiana, imigração e legalização de documentos.