‘Somos melhores quando ouvimos diferentes experiências e vozes’, diz CEO de Cannes Lions

Para o presidente do Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions, Simon Cook, ampliar a diversidade deve ser o foco do evento para os próximos anos, em todos os aspectos, das campanhas publicitárias premiadas aos membros do júri e dos convidados que participam das palestras na Riviera Francesa.

“Somos melhores quando ouvimos diferentes experiências e vozes. E temos que refletir a natureza global de nossa marca, temos que refletir a sociedade”, disse o executivo em entrevista exclusiva ao Estadão, que é o representante oficial do Cannes Lions no Brasil. “Então, essa foi a grande ambição para este ano. E, obviamente, é uma jornada contínua, algo que continuaremos a priorizar.”

Cook visitou o Brasil nesta semana para participar de um evento organizado pelo Estadão com cerca de 300 membros do mercado publicitário local. O executivo apresentou uma palestra com os principais temas debatidos na última edição do festival internacional de criatividade, como os avanços da Inteligência Artificial (IA) e a importância do propósito para as marcas, além de adiantar as novidades programadas para a edição 2024 em Cannes.

Para Simon Cook, presidente do Cannes Lions, ampliar a diversidade no segue como uma prioridade para o festival de criatividade Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Mercado de luxo na Riviera Francesa

Entre as novidades que serão apresentadas aos visitantes do Cannes Lions no próximo ano está uma “pequena” mudança na lista de categorias premiadas.

Conhecida pela presença de famosos, endinheirados e grandes marcas do mercado de luxo, em 2024, Cannes também terá a presença de uma categoria dedicada a esse mercado, com a estreia dos Leões para as melhores campanhas publicitárias de Luxury and Lifestyle Lions.

A chegada da nova divisão do prêmio substituirá a categoria Mobile Lions, que será aposentada no ano que vem. “É incrivelmente importante que nossas categorias, os novos Leões que temos reflitam a natureza em constante mudança da indústria, mas é igualmente importante que estejamos continuamente avaliando as categorias que temos para ver quais delas podem precisar ser aposentadas”, avalia Cook.

Ainda durante o período que esteve no País, o presidente do Cannes Lions aproveitou para visitar algumas agências de publicidade e seus clientes. Segundo Cook, o festival de criatividade tem registrado um aumento expressivo na presença não só das agências de diversos países, mas também dos anunciantes, o que deve impulsionar os investimentos no setor. “Quando perguntamos a eles o porquê deles virem, a resposta é de é que eles vêm porque estão atentos às possibilidades da criatividade. Especificamente, a criatividade como uma ferramenta que pode ser usada para impulsionar negócios”, afirmou o executivo. acredita que

