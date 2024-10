Warc Awards nomeia jurados para etapa latino-americana de 2025

A Warc Media, empresa do mesmo grupo do Cannes Lions - do qual o Estadão é representante oficial no Brasil -, revelou nesta semana o júri para sua etapa de premiação latino-americana em 2025. O Warc Awards reconhece ideias de marketing estratégico que impulsionaram o crescimento dos negócios dos anunciantes.

Troféus do The Warc Awards 2024 Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Entre os brasileiros selecionados, estão Douglas Silveira, co-head of media and effectiveness da GUT; Gessica Justino, marketing manager of connections, creators and partnerships da Nubank; Ilca Sierra, diretora de marketing e vice-presidente para América Latina da Samsung; Renan Damascena, co-fundador e diretor de estratégia da AUÊ. Outros oito profissionais de outros países e de empresas como Havas, Cheil, Netflix e DDB foram nomeados. Marina Prieto, marketing sr. director para Latam na PedidosYa, Argentina, é a presidente do júri. Mais jurados serão anunciados em breve.

A premiação regional faz parte dos Warc Awards Globais, concedendo prêmios de Ouro, Prata e Bronze em 12 categorias: Propósito da Marca, Business-to-Business, Impacto Cultural, Experiência do Cliente, Impacto Imediato, Crescimento a Longo Prazo, Channel Integration, Channel Pioneer, Parcerias e Patrocínios, Path to Purchase, Uso de Dados e Pensamento Estratégico.

As datas limite para inscrição são 13 de novembro e 11 de dezembro de 2024. Veja mais informações sobre os jurados e inscrições no site oficial do Warc Awards 2025.