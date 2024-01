A geração millennial encontrou uma maneira de comprar casas nos EUA: morar com a mãe e o pai

Aos 26 anos, Brandon Paulin não conseguia acreditar que ainda morava com seus pais.

Leia também

Já prefeito de sua cidade natal em Indian Head, Maryland, Paulin ainda dormia em seu quarto de infância. Ele observava os amigos com quem cresceu se mudarem para seus próprios apartamentos depois de terminarem a faculdade - e desejava ter a mesma autossuficiência com seu noivo, Taryn, que morava a 30 minutos de distância e também estava morando em casa para economizar dinheiro.

Mas isso também significava que ele nunca havia pago um centavo de aluguel, compensando o constrangimento de ser um adulto sob o teto de seus pais. Isso valeu a pena em junho de 2022, quando os dois finalmente economizaram o suficiente para pagar a entrada de uma casa de dois quartos com um belo quintal para seus beagles, Bella e Lilo.

“Não foi a maneira convencional de comprar uma casa”, disse Paulin. “Mas foi o que funcionou para nós.”

Mercado imobiliário dos EUA teve um aumento vertiginoso dos preços nas últimas décadas Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

A estratégia ganhou força entre os jovens adultos que tentam preencher a lacuna entre aluguéis altíssimos e um mercado imobiliário assustador. Em 2022, a parcela de compradores de primeira viagem que se mudaram diretamente da casa de um amigo ou parente para a sua própria casa atingiu 27%, de acordo com a National Association of Realtors. Essa é a maior porcentagem desde que o grupo começou a fazer o registro em 1989. Embora esse número tenha caído este ano para 23%, ele continua elevado, disse Jessica Lautz, economista-chefe adjunta e vice-presidente de pesquisa da NAR.

Continua após a publicidade

Para uma grande parte dos millennials, o fato de morar com a família lhes deu espaço para economizar para comprar uma casa. A compensação se resume em abrir mão temporariamente de uma certa independência para atingir um marco cada vez mais fora do alcance das pessoas de sua idade.

Lautz disse que essa geração enfrenta uma série de obstáculos - dívidas de empréstimos estudantis, pagamentos de carros e custos de cuidados com os filhos, entre outros - mas nenhum deles é maior do que os preços recordes de aluguel. Em novembro, a média nacional para um apartamento de um quarto era de aproximadamente US$ 1,5 mil por mês, de acordo com a Zumper. Mas é significativamente mais alto em grandes áreas urbanas que são um farol para jovens profissionais, incluindo Nova York (US$ 4,3 mil); São Francisco (US$ 2,97 mil); Miami (US$ 2,6 mil); e D.C. (US$ 2,33 mil).

“O custo do aluguel de um imóvel é muito proibitivo para jovens adultos”, disse Lautz. “E eles podem ter decidido durante uma pandemia: Por que devo alugar? Por que não moro em casa?”

Ao mesmo tempo, eles enfrentam um mercado imobiliário contundente caracterizado por preços de listagem e taxas de juros elevados - e estão ficando cada vez mais desesperados e frustrados. No ano passado, a idade média de um comprador de casa pela primeira vez subiu para 36 anos, de acordo com a NAR, em comparação com 29 anos da geração de seus pais. Enquanto isso, os preços dos imóveis permanecem próximos dos recordes da pandemia. A mediana dos EUA está em torno de US$ 420 mil - com preços muito mais altos no Oeste, acima de US$ 600 mil, e em torno de US$ 430 mil no Nordeste, de acordo com dados do Federal Reserve.

As taxas de juros de uma hipoteca com taxa fixa de 30 anos caíram recentemente para menos de 7% pela primeira vez em meses. Os custos dos empréstimos são mais do que o dobro do que eram no início do ano passado.

Os estoques - especialmente o número de casas para iniciantes - permanecem em níveis recordes de baixa; os compradores mais jovens também estão sendo ultrapassados pelos baby boomers, que chegam com ofertas em dinheiro. Em outubro, houve menos vendas de casas existentes do que em qualquer outro mês desde 2013, de acordo com dados da NAR, e 2023 está no caminho certo para ter o menor número de vendas de casas existentes de qualquer ano desde 2011.

“Dado o colapso na acessibilidade das moradias, não é de surpreender que os jovens permaneçam na casa dos pais por mais tempo para administrar suas despesas, economizar no aluguel e economizar para dar uma entrada para poder comprar uma casa”, disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics.

Continua após a publicidade

Zandi disse que não ficaria surpreso se a tendência continuasse. A escassez de oferta - principalmente de casas para iniciantes - pode se tornar “cada vez mais difícil”, disse ele.

Ele apontou para os dados do Censo de 2023 que mostram que 20% dos homens entre 25 e 34 anos moram com os pais - um número que tem aumentado constantemente desde a década de 1980. Para as mulheres dessa idade, o índice foi de 12%, também um aumento constante nas últimas cinco décadas. Embora esses números estejam crescendo nos Estados Unidos, ainda estão muito aquém de países como Malta, onde 70% dos adultos com menos de 35 anos moravam com os pais em 2022, de acordo com dados do Eurostat.

Compensações

Paulin, que está em seu terceiro mandato como prefeito de Indian Head, disse que dividia uma unidade no porão com seu irmão mais novo, que o mantinha acordado à noite conversando com seus amigos enquanto jogava “Fortnite”.

Era irritante, disse Paulin, mas o arranjo de moradia permitiu que ele economizasse grande parte de sua renda, e ele ficou aliviado ao comprar sua casa no verão passado por cerca de US$ 350 mil a uma taxa de 6%. “Não parecia que iríamos conseguir muito mais”, disse ele. “E tínhamos medo de que, se continuássemos esperando, as taxas de juros continuariam a subir.”

Alex Mourousias morou por seis meses com o pai e depois com a mãe na pandemia até comprar sua casa Foto: Taylor Glascock/The Washington Post

Continua após a publicidade

Alex Mourousias, um engenheiro de software de 33 anos de Chicago, estava relutante em voltar a morar com seu pai, pois vivia sozinho há anos. Mas estávamos em meados de 2020 e a pandemia do coronavírus havia fechado as pessoas em casa. O pai de Mourousias tinha uma proposta: Ele não cobraria aluguel do filho, e seria uma oportunidade para ele economizar o suficiente para dar uma entrada.

Mourousias foi convencido. Ele morou com o pai por seis meses. E quando o pai se mudou com a nova esposa após vender a casa, Mourousias foi morar com a mãe. Não foi tão ruim, disse Mourousias: A casa dela era grande o suficiente para que eles não atrapalhassem um ao outro, e eles frequentemente se reuniam à noite para assistir ao reality show “90 Day Fiancé”. Quando os lockdowns começaram a ser suspensos, em meados de 2021, Mourousias já tinha o suficiente para dar uma entrada. Em julho de 2021, ele comprou um apartamento no bairro de West Loop, em Chicago, por US$ 386 mil, com uma taxa de juros de 3%.

“Foi um grande presente que eles me deram”, disse ele. Perder a liberdade de morar sozinho “foi um preço muito justo a pagar pelo que ganhei com isso”.

A onda de millennials que aproveitam o aluguel gratuito ou com desconto com seus parentes coincide com o aumento da prevalência de lares multigeracionais. O número de americanos que vivem em lares com várias gerações quadruplicou desde a década de 1970, de acordo com a análise do Pew Research Center dos dados do censo.

Em parte, o Pew atribui esse aumento a tendências mais amplas de crescimento populacional, incluindo um número cada vez maior de famílias asiáticas, negras e hispânicas, que vivem em lares multigeracionais com taxas mais altas do que suas contrapartes brancas. Cerca de um terço dos adultos americanos disseram que cuidar de um membro da família foi o principal motivo de seu arranjo, enquanto 4 em cada 10 citaram questões financeiras, de acordo com o estudo.

As pessoas que vivem em lares multigeracionais têm menos probabilidade de viver na pobreza, descobriram os pesquisadores do Pew, e isso se aplica especialmente aos grupos mais vulneráveis economicamente, como os residentes negros e hispânicos.

O aumento dos custos da casa própria teve um impacto especial sobre os compradores de casas negros e latinos, que solicitaram hipotecas a taxas decrescentes desde o início da pandemia, disse Josè Loya, professor assistente da UCLA que pesquisa a desigualdade habitacional. Esses grupos são afetados de forma desproporcional pelo aumento dos preços das casas porque tendem a ter renda mais baixa, disse ele.

Continua após a publicidade

“Eles estão sendo espremidos”, disse Loya.

Os millennials que se mudam para casas de família localizadas em mercados imobiliários em alta geralmente ainda têm de pagar um preço para sair de seu próprio bairro. Isso aconteceu com Jackson Cowart e sua esposa, Emma, que se mudaram para a casa da mãe de Cowart no subúrbio de Seattle por sete meses para ajudá-la com um problema de saúde.

Mesmo com uma renda anual combinada de cerca de US$ 200 mil, eles sabiam que seriam expulsos do mercado imobiliário de Seattle - onde o preço médio de listagem gira em torno de US$ 840 mil, de acordo com a Redfin. Cowart disse que ele e sua esposa procuraram constantemente por casas online nos meses em que ficaram na casa de sua mãe. Por fim, decidiram-se por uma casa de dois quartos a 70 milhas a oeste de Seattle, aninhada na floresta na base do Olympic National Park.

“Valeu muito a pena”, disse Cowart.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.