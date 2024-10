Millennials: ricos apenas no papel e ainda morando na casa dos pais

Você provavelmente já viu os memes: “Eu na casa dos 30 anos” versus “meus pais na casa dos 30 anos”.

PUBLICIDADE Os pais aparecem como um jovem casal discutindo se devem ter o terceiro filho ou comprar uma “bela segunda casa para a família passar o inverno” e esperando que a garagem possa acomodar tanto os carros quanto suas motocicletas para neve. Em seguida, um desses filhos, agora também na casa dos 30 anos, se pergunta se algum dia conseguirá se recuperar financeiramente da compra de leite e pão ao mesmo tempo. Este não é o Departamento de Memes de Verificação de Fatos – honestamente, não temos certeza se o próprio FDR conseguiria encontrar o orçamento para financiar tal agência. Mas isso é verdade? Será que os “zoomers” e os “millennials” estão, de alguma forma, tendo o acesso negado ao motor americano de mobilidade ascendente que fez dos “boomers” a geração mais próspera de todos os tempos?

Bem, talvez não.

Pelo menos essa foi a nossa primeira resposta quando recorremos à Survey of Consumer Finances (Pesquisa de finanças do consumidor). O levantamento do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) é um recurso perfeito para essa missão de verificação de memes. Durante décadas – desde a época em que os próprios boomers eram rebeldes sem dinheiro e de rock pesado – o Fed, com a ajuda do NORC da Universidade de Chicago, perguntou aos americanos sobre seus balanços patrimoniais, pesquisando desde coleções de antiguidades até atividades de jogos de azar, de apólices de seguro de vida a patrimônio líquido.

Riqueza dos Millennials pode ter aumentado com o patrimônio imobiliário, mais isso não está de fato melhorando a situação das pessoas Foto: golubovy /adobe.stock

No passado, essa pesquisa realizada uma vez a cada três anos trazia notícias desanimadoras para os millennials. Após fazer o ajuste pela inflação, a riqueza deles ficou atrás do que seus pais da Geração X e dos boomers tinham na mesma idade. Mas quando incorporamos a última pesquisa, realizada em 2022, ficamos chocados ao ver que a geração do milênio havia assumido a liderança.

E o home equity parece ter surgido como o herói da criação de riqueza. A geração do milênio mais velha – agora com 40 e poucos anos, idade suficiente para processar por discriminação por idade – ostenta cerca de duas vezes o patrimônio líquido médio de uma geração X nessa idade. Eles também têm uma vantagem substancial sobre os “boomers”.

Publicidade

Pela primeira vez, a geração mais azarada parece ter se beneficiado de um momento de sorte excepcional. De 2019 a 2022, os preços das casas subiram 41%, tornando-se o melhor período de três anos já registrado, segundo os prodígios dos preços das casas da Federal Housing Finance Agency.

E a geração do milênio estava perfeitamente posicionada para maximizar seus benefícios. Muitos haviam entrado no mercado imobiliário há pouco tempo; de repente, a maior aposta financeira de suas vidas havia sido paga com uma rapidez sem precedentes. Eles haviam alavancado sua entrada de 5% ou 15% em uma reivindicação de valorização recorde do valor total de sua casa.

Mas nem todos os tipos de ativos são criados da mesma forma. A riqueza criada pelo aumento dos preços das casas existe principalmente no papel e é muito difícil de ser explorada. Isso significa que pode não se traduzir em um padrão de vida mais elevado, disse Jeremy Horpedahl, economista da University of Central Arkansas, que acompanha de perto a fortuna da geração do milênio.

“A riqueza pode ter aumentado, mas se for principalmente o patrimônio imobiliário, isso não está de fato melhorando a situação das pessoas”, disse Horpedahl. “Elas podem até vender sua casa, mas vão comprar outra, que também subiu de preço.”

PUBLICIDADE Além disso, há a dura realidade – como já estabelecemos anteriormente – de que muitos millennials foram totalmente excluídos do mercado imobiliário. Isso geralmente os deixa alugando. E o patrimônio líquido do típico locatário americano é de apenas US$ 10.400 (R$ 59.176), um número que mais ou menos desaparece quando comparado com o patrimônio líquido de US$ 396.500 (R$ 2,3 milhões) reivindicado pelo típico proprietário americano. “A moradia é um componente crucial para o acúmulo de riqueza”, disse o economista Edward Wolff, da Universidade de Nova York, que há muito tempo é o principal especialista em riqueza dos EUA. “Se você não tiver uma casa, não se beneficiará da valorização da casa, o que significa que a maioria dessas famílias não apresentará nenhum ganho em seu patrimônio líquido geral ao longo do tempo.” Wolff disse que isso se torna um problema especialmente difícil “quando você atinge a idade de se aposentar, porque você não terá recursos para sustentar sua aposentadoria e pagar os cuidados quando for idoso”.

Publicidade

Cerca de dois terços dos americanos são proprietários de suas casas, o que lhes dá a melhor proteção contra a inflação. Enquanto os locatários estão sujeitos aos caprichos dos proprietários que aumentam os aluguéis, os pagamentos de uma hipoteca de taxa fixa não sofrerão alterações por 15 ou 30 anos.

É claro que os impostos sobre a propriedade ou o seguro podem aumentar. Mas o pagamento mensal básico da hipoteca geralmente não aumenta. Isso significa que, embora os proprietários de imóveis estejam obtendo retornos de investimento excessivos, eles também estão economizando cada vez mais dinheiro à medida que os salários aumentam. Com sua maior despesa garantida, eles também têm mais facilidade para fazer um orçamento para o futuro.

Em alta Economia Os desafios de operar na Amazônia Por que o número de brasileiros que saem do trabalho por vontade própria tem batido recorde? Orgias com drogas, tráfico sexual e coerção: do que é acusado ex-CEO da Abercrombie & Fitch Os locatários, é claro, não têm direito a essa mesma segurança financeira, o que os deixa em uma situação desfavorável para o acúmulo de riqueza. Nos últimos 33 anos, a diferença média de riqueza entre proprietários de imóveis e locatários cresceu 70%, segundo o Urban Institute. Enquanto não tivermos moradias suficientes para todos, disse Horpedahl, essa desigualdade continuará a crescer. As pessoas sortudas que ainda podem comprar um lugar à mesa verão sua riqueza aumentar com o aumento dos preços das casas. Mas a mesma força que está elevando seu patrimônio líquido estará tirando a escada da moradia do alcance de um número maior de seus pares. Então, como os millennials se encaixam nessa grande e crescente divisão entre os que têm e os que não têm? Parece que eles estão prosperando simplesmente porque os que têm estão se saindo particularmente bem? Não tão rápido.

Morando com os pais

A moradia – e seus retornos de investimento – pode gerar riqueza, mas sabe o que geralmente não gera?

Publicidade

Morar com os pais mencionados acima.

Muitos jovens, pegos pelo lado errado desse aumento recorde nos preços dos imóveis, estão fazendo exatamente isso. Em 1989, quando nossos dados do Fed começaram, apenas 11,5% dos jovens adultos entre 25 e 34 anos moravam com seus pais. Em 2022, esse número subiu para 17%, segundo a Current Population Survey.

E as pessoas que moram com os pais ou com colegas de quarto não são contabilizadas nesses dados, pelo menos não da mesma forma que as pessoas que se mudaram por conta própria.

Devido às dificuldades de separar as posses de uma família, o Fed combina a riqueza de unidades familiares “financeiramente interdependentes” e a atribui efetivamente à demografia do chefe da família (ou, mais precisamente, o que o Fed chama de “indivíduo ou casal economicamente dominante” na “unidade econômica primária” do domicílio).

Portanto, quando dizemos que a geração do milênio tem riqueza recorde para sua idade, na verdade, estamos dizendo que a geração do milênio que se tornou financeiramente independente está se saindo bem para sua idade.

Se pudéssemos corrigir isso, a geração do milênio não pareceria tão boa – pelo menos financeiramente.

A pesquisa do Fed pode ser a fonte mais valiosa dos Estados Unidos, libra por libra. É uma das únicas ferramentas que temos para medir as disparidades de riqueza que definem grande parte de nossa vida econômica e política. Mas não podemos nos esquecer de seus pontos cegos.

Publicidade

Ao nos concentrarmos principalmente nos vencedores que deixaram para trás o apoio financeiro de suas famílias, estamos obtendo apenas uma imagem dos jovens americanos mais bem-sucedidos.

Isso se parece muito com o viés de sobrevivência, um fenômeno ilustrado de forma famosa por Abraham Wald, nascido na Áustria e nascido na Hungria, na Segunda Guerra Mundial, quando ele estava na Universidade de Columbia e fazia parte de um grupo de estatísticos que ajudava as potências aliadas. A cúpula militar dos EUA entregou ao grupo de Wald dados sobre os locais onde os aviões de guerra dos EUA tinham coletado mais buracos de bala – muitos na fuselagem, poucos nos motores – e perguntou onde a blindagem do avião deveria ser melhorada.

A maioria de nós, incluindo esses oficiais, poderia supor que a blindagem deveria ser colocada onde todas as balas estavam atingindo. Mas Wald teve a inteligência de sugerir o contrário: reforçar os pontos com menos buracos de bala.

Sua percepção, é claro, foi que os militares estavam coletando dados apenas dos aviões que conseguiram chegar em casa. Os aviões que eram alvejados em pontos realmente vulneráveis, como os motores, geralmente caíam do céu – e ficavam fora do conjunto de dados.

Como só podiam medir os sobreviventes, os chefes militares, assim como o Fed hoje, estavam obtendo uma imagem incompleta – e provavelmente imprecisa – de toda a população.

Isso nos leva de volta ao meme “meus pais na casa dos 30 anos”. Pensamos que estávamos abrindo buracos nele, mas, embora possa não ser verdade em todos os casos, certamente se aplica a um subconjunto substancial de americanos de 20 e 30 e poucos anos.

Em vez disso, conseguimos, mais uma vez, provar a veracidade de um meme muito mais nerd: a homenagem a Wald mostrando um avião cheio de pontos vermelhos nas asas e na fuselagem, mas não nos motores ou na cabine de comando.