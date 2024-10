Boomers são a geração mais rica da história; millennials são os maiores perdedores, diz pesquisa

‘É leviano dizer que tem sacanagem no acordo da Oi com a Anatel’, diz presidente da empresa

A corretora de imóveis Knight Frank está apostando na geração millennial, dizendo que, como cortesia de uma “Grande Transferência de Riqueza” de US$ 90 trilhões (R$ 497 trilhões) , aqueles que atualmente têm entre 28 e 43 anos serão a “geração mais rica da história”.

A Allianz acredita que essa teoria tem potencial, mas disse que a riqueza transmitida pode ser menor do que o esperado: “Chegará o dia em que os baby boomers deixarão sua riqueza para seus filhos e netos.

“As projeções indicam que, somente nos EUA, mais de US$ 84 trilhões (R$ 464 trilhões) em ativos serão transferidos para as gerações mais jovens até 2045, sendo que mais de US$ 53 trilhões (R$ 293 trilhões) dessa riqueza serão provenientes de famílias de baby boomers. Isso prepara o terreno para que os millennials se tornem, potencialmente, a geração mais rica da história, embora não apenas por meio de seus próprios esforços.”

A geração Z também tem chances de ultrapassar a riqueza da geração millennial, graças a seus próprios empreendimentos e melhores condições econômicas.

“Considerando o fim do excesso de poupança e a crescente demanda por capital para impulsionar as transformações ecológicas e digitais, a Geração Z tem, na verdade, uma boa chance de superar todos os seus antecessores — se alinharem seu comportamento de poupança às novas realidades”, acrescentou a Allianz.