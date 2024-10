Geração Z e millenials transformam compras não essenciais em prioridade de seus gastos

Quanta alegria contínua você pode obter de algo que pesa apenas 227 gramas?

Para Simon Spichak, é muito, graças a um ouriço que cabe em sua palma. Spichak, um escritor de ciência que mora em Toronto, comprou seu novo companheiro em maio de 2023 por US$ 280 (R$ 1,5 mil) e o batizou de Goober. Ele gastou mais US$ 200 (R$ 1,1 mil) em alimentos, uma roda, roupas de cama e brinquedos, além de US$ 150 (R$ 847) em seu primeiro ano juntos para visitar um veterinário de animais exóticos. Goober melhorou a vida de Spichak de pequenas e grandes maneiras, disse ele, fornecendo-lhe material divertido para postar em suas contas de mídia social e ajudando a apresentá-lo a alguns de seus vizinhos quando ele leva Goober ao redor de seu quarteirão, onde eles são recebidos com uma curiosidade encantadora.

“Muitas pessoas da vizinhança passam por aqui e começam a conversar por causa do ouriço”, disse Spichak, 29 anos. “É uma ótima maneira de abrir a porta para conversar com as pessoas e seus filhos na comunidade.”

Simon Spichak brincando com seu ouriço de estimação, Goober, em sua casa em Toronto Foto: Chloe Ellingson/NYT

A geração millennial e a geração Z são mais propensas do que as gerações mais velhas a priorizar os gastos com um hobby ou compras não essenciais, de acordo com um estudo publicado no ano passado pela Intuit, a empresa controladora da TurboTax. O estudo sugeriu que isso se deve ao fato de as gerações mais jovens valorizarem muito o crescimento pessoal e o bem-estar mental.

Embora as associações a academias de ginástica ou livros de autoajuda possam ser compras mais óbvias para melhorar a vida, opções menos comuns, até mesmo peculiares, podem fazer uma diferença duradoura, ajudando as pessoas a encontrar a felicidade e a se conectar a novas comunidades.

Para Anni Sheid, uma assistente de terapia ocupacional pediátrica em Austin, Texas, foi um par de patins barato que ela comprou em 2016 que tornou sua vida mais significativa.

“Eu andei de patins de forma consistente por alguns anos até a pandemia chegar, o que colocou tudo em pausa”, disse Sheid, 29 anos. “Durante a pandemia, percebi o quanto o roller derby significava para mim.”

Em 2021, ela decidiu atualizar seu equipamento e gastou US$ 900 (R$ 5 mil) em patins personalizados. Agora ela patina duas vezes por semana e compete duas vezes por mês no Texas Roller Derby, uma liga com sede em Austin, em uma equipe de 12 membros chamada Rhinestones.

“Como pessoa queer e trans, isso trouxe imensa alegria, comunidade e crescimento pessoal para minha vida e me apresentou ao Texas Roller Derby, uma liga de roller derby de contato total diversificada e inclusiva”, disse Sheid. “Esse investimento em patins não foi apenas para patinar - foi para abraçar a felicidade, a identidade e a comunidade.”

Ritesh Seth, especialista em recursos humanos em Columbia, Maryland, comprou uma cafeteira de latão maciço de fabricação italiana por US$ 400 (R$ 2,2 mil) em uma loja de antiguidades e disse que ela o ajudou a expandir sua rede de contatos em seu espaço de trabalho conjunto.

"Outros empreendimentos comerciais e empresas iniciantes que trabalham no espaço do escritório notaram minha cafeteira e, por curiosidade, vieram conversar", disse Seth, 38 anos. "Normalmente, após as apresentações educadas, conversamos sobre o produto ou projeto em que estamos trabalhando, encontramos desafios comerciais comuns, indicamos possíveis clientes em potencial e, às vezes, falamos sobre esportes." Jonnie Lynn Kaplan, gerente de engenharia de testes de pequenos satélites em Boulder, Colorado, disse que melhorou sua vida gastando dinheiro em recreação ao ar livre. Ela gastou US$ 12.500 (R$ 70 mil) em uma embarcação pessoal que encontrou no Facebook Marketplace, apesar de não morar perto de um corpo de água. "Eu a uso o tempo todo - quase todo fim de semana livre no verão", disse Kaplan, 40 anos, que dirige até os reservatórios a cerca de uma hora de distância. "Cresci na Flórida Central, praticando wakeboard e surfe, e senti que a água me chamava."

O segundo gasto de Kaplan foi com uma asa de parapente e aulas de parapente, que ela começou em julho de 2020 porque era uma atividade divertida que ela poderia fazer ao ar livre durante a pandemia.

“Para voar, você sobe uma montanha, coloca sua asa no chão, prende-a em um arnês e sai correndo da montanha para que sua asa se encha de ar”, disse ela. “Você desce planando até um local seguro ou, se tiver sorte, pega uma térmica para subir. Minhas aulas custaram US$ 1.800 (R$ 10 mil), e o equipamento custou mais US$ 4 mil (R$ 22 mil).”

Stephen Seyer pagou cerca de US$ 1.100 por uma centrífuga de alta qualidade para fazer coquetéis Foto: Akilah Townsend/NYT

Kaplan já fez pelo menos 50 voos, disse ela, e o parapente a apresentou a um grupo de colegas entusiastas, incluindo colegas de trabalho com os quais ela não teria interagido de outra forma.

“Como ainda estou aprendendo e certamente não sou uma profissional, faço parte de um grupo em que enviamos mensagens de texto e nos coordenamos quando estamos voando juntos”, disse ela.

Para Arianna Beetz, fundadora de uma empresa de alimentos em Tampa, Flórida, o que melhorou sua vida foi a pequena horta comestível do lado de fora de seu apartamento de 600 pés quadrados.

“Plantamos de tudo, de manjericão a alecrim, mangas, figos e alface em nossa pequena varanda”, disse Beetz, 30 anos. “Meu marido e eu ficamos muito felizes em poder cuidar de nossas plantas comestíveis, pois isso nos dá uma visão da vida dos nossos sonhos de ter uma fazenda no meio do nada enquanto moramos no centro de uma cidade.”

O casal gastou US$ 300 (R$ 1,695 mil) em plantas, cerca de US$ 300 em solo, US$ 500 (R$ 2,825) em recipientes e cerca de US$ 45 por mês em manutenção.

Em pesquisas de laboratório, uma centrífuga é comumente usada para separar substâncias em meios líquidos ou sólidos de acordo com as diferenças de tamanho e densidade das partículas. Mas Stephen Seyer, um engenheiro de suporte técnico sênior em Chicago, usa a sua para fazer infusões caseiras para coquetéis.

Ele comprou uma depois de ter tido a ideia com Dave Arnold, um bartender e autor do livro “Liquid Intelligence: The Art and Science of the Perfect Cocktail”.

Anni Sheid investiu US$ 900 em patins de nível profissional para o roller derby durante a pandemia Foto: Ilana Panich-linsman/NYT

“Normalmente, elas são compradas e usadas comercialmente por restaurantes e bares”, disse Seyer, 31 anos. “É provavelmente minha peça favorita dos utensílios de cozinha. “A máquina lhe custou cerca de US$ 1.100 (R$ 6,215).

Seyer usou a centrífuga para fazer rum de banana, combinando bananas maduras e álcool. Depois de misturá-los em um liquidificador comum, ele passa a mistura pela centrífuga, que gira em ritmo acelerado.

“Depois de seis ou sete minutos, o rum de banana está pronto e sai perfeitamente claro e com o sabor da mais deliciosa infusão de banana fresca que já provei”, disse Seyer. Ele já fez cerca de 10 garrafas de rum de banana e as deu de presente a amigos e familiares. Seu novo passatempo também lhe deu a oportunidade de conhecer as pessoas que trabalham em seus bares locais.

Percebi que sempre que estou em bares e converso com os funcionários, assim que menciono certas coisas como “ajuste de ácido”, “centrífuga” ou “nitrogênio líquido”, os ouvidos deles se animam e começamos a falar sobre isso, o que é sempre muito divertido”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.