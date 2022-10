Minerva compra empresa de ovelhas na Austrália por US$ 260 milhões

O frigorífico Minerva anunciou nesta sexta-feira, 21, a compra da empresa Australian Lamb Company Pty Ltd, especializada em carne de ovelha. O negócio será fechado por meio da joint venture Australia, constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e o Salic, fundo soberano da Arábia Saudita (35%). O aporte total será de US$ 260 milhões, sendo US$ 169 milhões pela Minerva e US$ 91 milhões pela Salic.

Segundo o fato relevante divulgado pelo Minerva, a Australian Lamb possui 30 anos de experiência e atende os principais clientes do setor na Austrália e os principais mercados premium do mundo, segundo a Minerva. A empresa possui uma capacidade de abate de ovinos de 3,78 milhões de cabeças/ano, que, somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4,78 milhões de cabeças/ano, ou 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.

A Australian Lamb conta com duas unidades frigoríficas no estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.

“Acreditamos que com a consolidação das nossas operações na Austrália e com investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trará significativa sinergia nos próximos meses”, destaca a empresa.

O frigorífico Minerva anunciou a compra da empresa Australian Lamb Company Pty Ltd, especializada em carne de ovelha. Foto: Mathieu Belanger/The New York Times

Segundo a Minerva, atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados premium, como EUA, Europa e Japão.