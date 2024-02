BRASÍLIA - As medidas para socorrer as companhias aéreas brasileiras não devem ser apresentadas em pacote único que dê conta de itens como crédito, combustível e judicialização. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, diz que o diálogo com o governo está dividido em uma frente emergencial e outra de médio e longo prazos. A prioridade, aponta, é a abertura de linha de crédito. “Esperamos que isso seja resolvido com alguma brevidade”, diz.

As negociações com o governo federal para ações de apoio ao setor foram intensificadas em meados de novembro do ano passado, quando o então recém-empossado e atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou pressão do governo para as companhias reduzirem os preços das passagens. A representante das companhias diz que entende a preocupação do Poder Executivo, mas que também é necessário lembrar a crise enfrentada pelas companhias desde a pandemia de covid-19, com redução de demanda e encarecimento do combustível.

“Desde a posse, o ministro vem tendo contato com as informações do setor. Mas ele também tem pressão em relação ao cenário que vivemos hoje. Na medida que foi evoluindo nas conversas com o setor, ele foi entendendo que havia a necessidade de criar um diálogo mais intenso para a elaboração de medidas”, explica Jurema Monteiro, sobre os bastidores das reuniões entre as companhias e o governo.

As conversas convergiram para a promessa de um pacote de medidas conjuntas entre governo e as aéreas, tendo como objetivo final a redução do preço das passagens. Por parte das companhias, foi anunciado maior volume de promoções e disponibilidade de passagens para este ano - com impactos incertos. Na contrapartida do governo, Costa Filho promete medidas para reduzir o preço do querosene de aviação (QAV), a abertura de uma linha de crédito e medidas para reduzir a judicialização contra o setor.