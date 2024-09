Com um estilo neoclássico inconfundível, Adolpho Lindenberg é reconhecido como um empreendedor pioneiro no mercado imobiliário. Fundada há 70 anos, em 1954, sua construtora iniciou o movimento de levar o público de alta renda das casas para os condomínios verticais. O empresário faleceu no dia 2 de maio deste ano, deixando o legado nas mãos de Adolpho Lindenberg Filho, que hoje lidera a empresa.

Adolpho Lindenberg foi um dos precursores do movimento de ‘mansões sobrepostas’. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Engenheiro e arquiteto formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Lindenberg começou numa despretensiosa salinha na Rua Quintino Bocaiúva, perto da Praça da Sé, no coração de São Paulo. O escritório de engenharia seria transformado na Construtora Adolpho Lindenberg, em sociedade com Alberto Du Plessis e Plínio Vidigal. Como os terrenos para projetos de casas se tornavam escassos, a companhia lançou seu primeiro condomínio residencial vertical em janeiro de 1960. O movimento deu início ao conceito de mansões sobrepostas, atendendo à necessidade por espaço das famílias de classes altas que buscavam, além de moradia, mais segurança do que a das casas. Com isso, a elite paulista foi convencida a morar em prédios. A estratégia foi um sucesso. O padrão visual dos edifícios tinha estilo neoclássico, que passou a dominar 60% dos projetos imobiliários de alto padrão da época.

Saiba mais sobre a trajetória do empresário na reportagem completa, disponível neste link.