A decisão de Gabriela Garcia veio alguns anos após um intercâmbio de um ano que ela fez na cidade, em 2017. Segundo a profissional, a partir dali o desejo de morar no país começou a fazer parte dos seus planos. “O trabalho e a saúde financeira em Goiânia não estavam indo bem”, relembra.

O Uruguai tem um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da região e uma condição de vida que se diferencia do resto da América Latina. No país vizinho, o salário mínimo atual é de 21.107 pesos uruguaios, equivalente a R$ 2.791,51, quase o dobro do valor no Brasil, que atualmente é R$ 1.412. Mas, com PIB pequeno e pouca diversidade produtiva, é uma nação cara, explica o economista João Victor Souza, professor de economia da Universidade Federal do Piauí.