Airbus aproveita problemas da Boeing e avança nas vendas globais de aviões

THE NEW YORK TIMES, PARIS - Na semana passada, a Airbus consolidou sua posição como a maior fabricante de aviões do mundo pelo quinto ano consecutivo, anunciando que havia entregado mais aeronaves e garantido mais pedidos do que a Boeing em 2023.

Ao mesmo tempo, a Boeing estava tentando conter uma enorme crise de segurança e de relações públicas causada por um quase desastre angustiante envolvendo sua linha de aviões 737 Max. No duelo de longa data entre as duas rivais da aviação, a Airbus está muito à frente. "O que costumava ser um duopólio se tornou dois terços da Airbus e um terço da Boeing", disse Richard Aboulafia, diretor administrativo da consultoria AeroDynamic Advisory, em Washington. "Muitas pessoas, sejam investidores, financiadores ou clientes, estão olhando para a Airbus e vendo uma empresa administrada por pessoas competentes", disse. "O contraste com a Boeing é bastante profundo."

O incidente envolvendo o Boeing 737 Max 9, no qual um buraco se abriu na fuselagem de um voo da Alaska Airlines em pleno voo, foi o mais recente de uma série de falhas de segurança na aeronave que é o carro-chefe da Boeing — incluindo dois acidentes fatais em 2018 e 2019. Isso está indiretamente ajudando a impulsionar as receitas da gigante aeroespacial europeia.

Air India apresenta seu primeiro A350, da Airbus: fabricante europeia tem registrado recordes de vendas Foto: Almaas Masood/Reuters

À medida que a agência federal de aviação dos Estados Unidos amplia seu exame minucioso da produção dos aviões Boeing Max 9, é provável que a vantagem da Airbus se torne mais nítida. As companhias aéreas estão embarcando em uma expansão maciça de suas frotas para atender a um aumento pós-pandemia na demanda por viagens aéreas globais, e estão considerando a qual empresa recorrer.

As ações da Airbus, um consórcio com fábricas e escritórios em vários países europeus, atingiram um recorde na sexta-feira, depois que o CEO, Guillaume Faury, disse que a empresa recebeu 2.094 pedidos de novas aeronaves em 2023, o maior número em um único ano. Isso inclui os populares aviões A320neo de corredor único, o principal concorrente do 737 Max.

A Boeing também registrou mais entregas e pedidos de aeronaves em 2023 do que no ano anterior, mas em um ritmo mais lento do que o da Airbus. As duas empresas juntas fabricam a grande maioria dos jatos comerciais do mundo.



Faury se recusou a comentar diretamente, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, 11, sobre o último problema com o avião da Boeing. “Estamos monitorando muito de perto tudo o que acontece na investigação em andamento”, disse.

A Airbus teve seus próprios problemas: durante a pandemia, enfrentou problemas na cadeia de suprimentos que a forçaram a cortar a produção e demitir trabalhadores, gerando um prejuízo de € 1 bilhão (US$ 1,1 bilhão). Em 2020, fechou um acordo em um inquérito de corrupção no valor de € 4 bilhões. E, em 2019, parou de construir o jato superjumbo A380, depois que as companhias aéreas exigiram modelos menores.

Desde o incidente de 5 de janeiro com o Max 9, as ações da Boeing caíram cerca de 20%, à medida que os investidores avaliam o tamanho do golpe que o desastre terá. David Calhoun, CEO da empresa, havia dito esperar que 2024 fosse um ano positivo. Em vez disso, a empresa está se esforçando para conter os novos problemas.

A Boeing disse na segunda-feira, 15, que faria mudanças nos processos de controle de qualidade em sua fábrica e na de um importante fornecedor, a Spirit AeroSystems, que instalou o plugue das portas de saída não utilizadas que explodiram no voo da Alaska Airlines. Na terça-feira, 16, a Boeing anunciou que havia nomeado o almirante aposentado da Marinha dos EUA Kirkland H. Donald para avaliar o "sistema de gerenciamento de qualidade" da empresa para aviões comerciais. Embora ninguém tenha ficado ferido, o episódio da Alaska Airlines reavivou questões sobre segurança que a Boeing vinha trabalhando para resolver depois que dois de seus aviões Max, na Ásia e na África, caíram em 2018 e 2019, matando 346 pessoas. Todas as aeronaves 737 Max foram retiradas de operação em todo o mundo por dois anos, o que criou uma abertura incomum para a Airbus entrar em cena e conquistar mais negócios da Boeing.

Boeings 737 da Alaska Airlines recolhidos no aeroporto de Seatlle-Tacoma, após o incidente Foto: M. Scott Brauer/The New York Times

Reportagens do The New York Times e outras revelaram pressões dentro da Boeing para competir com o jato A320neo da Airbus, com baixo consumo de combustível, que pegou a Boeing desprevenida. A decisão da Boeing de construir o Max como uma variação do 737 — porque seria mais rápido, mais fácil e mais barato do que começar do zero — afetou o projeto e o desenvolvimento do avião, desempenhando um papel importante em sua história preocupante.

“Nos últimos anos, a equação econômica mudou em favor da Airbus”, disse Philip Buller, analista de aviação do Berenberg Bank, com sede em Londres.



“As interrupções que afetaram o Boeing Max fizeram com que ele parecesse uma aeronave menos confiável para se ter em sua frota”, disse. “Portanto, os méritos do fato de ser um pouco mais barato desaparecem, porque o Airbus é um avião mais confiável, que pode ser utilizado em vez de ficar parado.”

As preocupações com a segurança têm custado caro de outras formas para a Boeing. A empresa está sobrecarregada com quase US$ 40 bilhões em dívidas decorrentes da queda nas viagens devido à covid-19 e da crise de segurança anterior do 737 Max. Isso levantou dúvidas sobre até que ponto a empresa investirá em aviões da próxima geração, disse Buller.

“Se você tem uma dívida de US$ 40 bilhões e um avião que é a sua fonte de renda está em terra porque a porta estourou, é um sinal de que a administração não está investindo no futuro, mas só apagando incêndios”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.