Até astros se rendem a ‘lembrancinhas’ dadas por empresas patrocinadoras do Rock in Rio

Para levar para casa uma “lembrancinha” do Rock in Rio vale de tudo, até enfrentar horas nas filas por um brinde das empresas patrocinadoras e apoiadoras do festival de música. Entre um show e outro, participantes visitavam os diversos estandes das marcas pegando copos, lenços, chapéus, bolsas, chocolate, creme, maquiagem e muitos outros presentes disponíveis.

Nomes como Natura, Tim, Kitkat, Chilli Beans, Ipiranga e Tiktok foram algumas das marcas que arrastaram pequenas multidões atrás das lembranças do festival.

A “Nave” da Natura era uma das atrações de marcas que recebeu filas de curiosos. Logo na entrada da Cidade do Rock, a gigante de beleza apostou em uma “experiência imersiva 360º” para contar sobre a importância de preservar a Amazônia por meio de um perfume especial desenvolvido para o festival.

Para ver as projeções 3D, um jogo de luzes, apresentações de DJs do norte do País e distribuição de miniaturas de cremes, o público esperava por mais de uma hora na fila. Com duas ativações principais, a Natura já tinha distribuído, até quinta-feira, 8, mais de 20 mil brindes entre as cerca de 100 mil pessoas que interagiram com a marca no festival.

“Nós colocamos um DJ na porta da Nave para as pessoas poderem curtir a música enquanto esperavam para entrar. Assim elas não sentiriam que estavam perdendo tempo para ver nosso filme de apenas 12 minutos”, conta a gerente global de cultura de marca da Natura&Co, Fernanda Paiva.

A distribuição de brindes teve tal importância no festival que até alguns astros do rock se renderam aos presentes. Na sexta-feira, 9, o vocalista da banda Green Day, Billie Joe Armstrong, encerrou o show no Palco Mundo usando um lenço da campanha Transborde Amazônia, da Natura, arrado no pescoço.

No fim do show, cantor Chris Martin usou um chapéu do Itaú, patrocinador do evento

Continua após a publicidade

No sábado, 10, foi a vez de Chris Martin, vocalista do Coldplay, fazer um “publi” de graça para o Itaú. Durante o show, o cantor encerrou o line-up de apresentações principais do dia usando um chapéu que o banco - maior patrocinador do Rock in Rio- distribuía aos participantes.

Entre as ativações mais concorridas no festival de música estavam os brinquedos do parque de diversão. Na roda gigante e no carrossel, ambos assinados pelo Itaú, o público enfrentava de uma a duas horas aguardando por uma experiência de poucos minutos.

O impacto das ativações das marcas no festival já são vistas nos números. No caso do Itaú, segundo a plataforma de análise de dados Brandwatch, o banco foi o nome mais mencionado nas redes sociais durante o megaevento de música.

Marcas querem voltar

Com engajamento nas ações e resultado positivo no festival , já tem marca de olho em renovar a parceria com o Rock in Rio. Na Tim, depois de distribuir 20 mil brindes para o público que ficava horas na fila para ver seu estande, o desejo é de marcar presença na próxima edição. “Se depender de nós, com certeza voltaremos no próximo ano”, afirma a diretora de marca e comunicação da Tim Brasil, Ana Paula Castello Branco.

Na avaliação da especialista em marcas Cecília Russo, Da Troiano Branding, mais do que brindes, que eventualmente são jogados fora, a participação das empresas no festival é uma forma de criar memórias sobre o evento de música e eternizar a visita do público aos shows. “São experiências vividas e não apenas consumidas, há um sentido de registro emocional bem intenso”, pontua.