Brasil tem todo potencial para atrair capital para ‘investimentos responsáveis’, diz CEO da BB Asset

Há quase dois anos como conselheiro na iniciativa das Nações Unidas, Liberato tem atuado em prol dessa mobilização de interesse e capital para a economia brasileira. E parte desse esforço, inclusive, se reflete em um anúncio do PRI feito recentemente. No encerramento do evento “PRI in Person”, que neste ano ocorreu em Toronto, no Canadá, o executivo esteve ao lado de David Atkin, CEO do PRI, para revelar que São Paulo será a sede da edição de 2025 do evento. Com realização alguns dias antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em Belém, a expectativa é que o evento também seja uma oportunidade para fomento de discussões sobre finanças sustentáveis.

“Os maiores investidores do mundo vão estar presentes, com as maiores gestoras e investidores institucionais. Será uma chance única. Há pessoas que estiveram no Brasil há muito tempo, então vai ser bom elas poderem olhar de perto em 2025 e ver a dimensão do mercado financeiro e as oportunidades que o País pode oferecer”, diz Liberato. Ele também vê chance de desenvolvimento do próprio mercado financeiro do Brasil, que “ainda é muito focado no curto prazo e na taxa de juros alta”. Para o CEO da BB Asset, será uma oportunidade de diálogo sobre investimentos responsáveis para o longo prazo.