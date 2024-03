Por que os carros elétricos estão custando quase o mesmo que os carros a gasolina nos EUA

O preço dos carros elétricos está caindo tão rapidamente que agora eles custam quase o mesmo que os carros movidos a gasolina nos Estados Unidos.

Desde que os veículos elétricos chegaram ao mercado, os compradores de carros tiveram de pagar um prêmio muito alto se quisessem um carro que funcionasse com baterias em vez de um motor a gasolina. Há dois anos, eles teriam pago, em média, cerca de US$ 17 mil a mais por um carro elétrico novo em relação a um carro a gasolina novo. No entanto, essa diferença vem diminuindo rapidamente, chegando a US$ 5 mil no mês passado, de acordo com dados da consultoria Cox Automotive.

Isso representa uma diferença de 11% em relação ao preço médio de um carro novo no mês passado - aproximadamente semelhante à diferença de preço entre escolher o modelo básico de alguns carros e o modelo mais sofisticado, que vem com todos os recursos.

Infraestrutura de recarga é um ponto que preocupa potenciais compradores de carros elétricos Foto: David Zalubowski/AP

A Tesla vem reduzindo tanto os preços para os veículos elétricos que eles agora quase se equiparam aos carros movidos a gasolina.

É claro que parte da razão pela qual os preços dos veículos elétricos estão caindo é que os consumidores não os estão comprando tão rapidamente quanto as revendedoras e montadoras esperavam. À medida que o setor ultrapassa o entusiasmo dos primeiros usuários, ele agora se depara com compradores de carros preocupados com a infraestrutura de recarga e os altos custos iniciais.

Portanto, as concessionárias de automóveis estão fazendo descontos nos carros elétricos em seus estoques. Os preços médios dos veículos elétricos caíram US$ 2 mil apenas no mês passado. “Continuaremos a ver cortes de preços ou descontos simplesmente porque há estoque e (as concessionárias) estão realmente tentando vendê-los”, disse Stephanie Valdez Streaty, diretora da Cox Automotive.

Essa é uma boa notícia para os americanos que estão procurando um carro novo e que podem estar pensando em comprar um elétrico. “O preço é sempre uma das principais barreiras para a adoção, portanto, acho que chegar à paridade de preços é fundamental”, disse ela.

Quais veículos elétricos estão ficando mais baratos?

A Tesla, que vende mais carros elétricos nos EUA do que todas as outras montadoras juntas, tem sido a força motriz por trás da queda dos preços dos veículos elétricos. A montadora começou a reduzir o preço de seu popular SUV Model Y e do sedã Model 3 em janeiro de 2023, diminuindo a média de todos os carros elétricos. Por exemplo, o sedã Model 3 básico, que custava US$ 47 mil no início de 2023, agora é vendido por US$ 39 mil (na média, levando-se em conta todas as versões, a queda de preço foi de 12%) . O Model Y premium caiu de US$ 70 mil para US$ 52,5 mil no mesmo período (na média de todas as versões, a queda foi de 16%).

A Tesla provavelmente está cortando os preços para manter sua participação no mercado, à medida que as montadoras rivais começam a vender seus carros elétricos, disse Valdez Streaty. Atualmente, há 57 modelos de veículos elétricos à venda nos EUA, de acordo com a revista Car and Driver. Embora a Tesla já tenha detido cerca de 80% do mercado dos EUA, ela agora está se agarrando basicamente a manter a liderança do mercado - e a maioria de seus principais concorrentes também está cortando preços.

“A Tesla ainda domina, mas há muito mais concorrência agora”, disse Valdez Streaty.

Os preços dos veículos elétricos devem continuar caindo

A queda nos preços dos veículos elétricos no mês passado faz parte de uma tendência de longo prazo em direção a carros elétricos mais baratos, principalmente por conta da queda nos preços das baterias. As baterias são hoje quase 90% mais baratas do que eram em 2008, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA. "As baterias podem representar até 40% do custo do veículo", disse Valdez Streaty. "Veremos os preços das baterias continuarem caindo." O custo de fabricação de um novo carro elétrico pode cair para o mesmo nível dos carros movidos a gasolina já em 2027, graças a uma fabricação mais eficiente, de acordo com um relatório da empresa de consultoria em tecnologia Gartner, publicado em 7 de março. O custo é a principal barreira para os compradores de carros dos EUA que pensam em fazer a mudança, de acordo com uma pesquisa da Cox Automotive de 2022. Se os preços continuarem caindo, como no mês passado, mais americanos poderão estar dispostos a trocar seus carros a gasolina por carros elétricos.

