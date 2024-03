Como a China dominou o mundo na energia solar

THE NEW YORK TIMES - A China liberou todo o poder de seu setor de energia solar no ano passado. O país instalou, só em 2023, mais painéis solares do que os Estados Unidos em toda a sua história. Reduziu em quase à metade o preço de atacado dos painéis que vende. E suas exportações de painéis solares totalmente montados aumentaram 38%, enquanto suas exportações de componentes-chave quase dobraram.

PUBLICIDADE Mas prepare-se para uma demonstração ainda maior do domínio da energia solar da China. Enquanto os Estados Unidos e a Europa estão tentando reanimar a produção de energia renovável e ajudar suas empresas a evitar a falência, a China está correndo muito à frente.

No encontro do Congresso Nacional do Povo, na semana passada, o primeiro-ministro Li Qiang, a segunda maior autoridade do país depois de Xi Jinping, anunciou que o país aceleraria a construção de fazendas de painéis solares, bem como de projetos eólicos e hidrelétricos.

Com a economia da China em dificuldades, o aumento dos gastos com energia renovável, principalmente solar, é a base de uma grande aposta em tecnologias emergentes. Os líderes chineses afirmam que um “novo trio” de setores - painéis solares, carros elétricos e baterias de lítio - substituiu o “antigo trio” de roupas, móveis e eletrodomésticos.

Li Qiang anunciou que a China vai acelerar a construção de fazendas de painéis solares Foto: Tingshu Wang/Reuters

O objetivo é ajudar a compensar uma queda acentuada no setor de construção de moradias da China. O país espera aproveitar os setores emergentes, como o de energia solar, que Xi gosta de descrever como “novas forças produtivas”, para reenergizar uma economia que está desacelerada há mais de uma década.

As exportações relacionadas à energia solar da China já atraíram reações urgentes. Nos Estados Unidos, o governo de Joe Biden introduziu subsídios que cobrem grande parte do custo de fabricação dos painéis solares e também parte do custo muito mais alto de sua instalação.

O alarme na Europa é particularmente alto. As autoridades estão preocupadas porque, há doze anos, a China subsidiou suas fábricas para a produção de painéis solares, enquanto os governos europeus ofereceram subsídios para a compra de painéis fabricados em qualquer lugar. Isso levou a uma explosão de compras de consumidores da China que prejudicou o setor de energia solar da Europa.

Uma onda de falências varreu o setor europeu, deixando o continente amplamente dependente dos produtos chineses.

“Não nos esquecemos de como as práticas comerciais injustas da China afetaram nosso setor de energia solar - muitas empresas jovens foram expulsas por concorrentes chineses altamente subsidiados”, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, em seu discurso sobre o Estado da União em setembro passado.

Os remanescentes do setor de energia solar da Europa estão agora desaparecendo. A Norwegian Crystals, uma importante produtora europeia de matérias-primas para painéis solares, entrou com pedido de falência no ano passado. A Meyer Burger, uma empresa suíça, anunciou em 23 de fevereiro que interromperia a produção nesta primeira quinzena de março em sua fábrica em Freiberg, na Alemanha, e tentaria arrecadar dinheiro para concluir as fábricas no Colorado e no Arizona, nos Estados Unidos.

Os projetos da empresa nos EUA poderiam aproveitar os subsídios para a fabricação de energia renovável fornecidos pela Lei de Redução da Inflação, do presidente Biden.

PUBLICIDADE Custos menores A vantagem de custo da China, porém, é formidável. Uma unidade de pesquisa da Comissão Europeia calculou, em um relatório de janeiro, que as empresas chinesas poderiam fabricar painéis solares por 16 a 18,9 centavos de dólar por watt de capacidade de geração. Em contrapartida, as empresas europeias custam de 24,3 a 30 centavos de dólar por watt, e as empresas americanas, cerca de 28 centavos. A diferença reflete, em parte, os salários mais baixos na China. As cidades chinesas também forneceram terrenos para fábricas de painéis solares por uma fração dos preços de mercado. Os bancos estatais fizeram grandes empréstimos a taxas de juros baixas, embora as empresas de energia solar tenham perdido dinheiro e algumas tenham falido. E as empresas chinesas descobriram como construir e equipar fábricas de forma econômica. Os baixos preços da eletricidade na China, além disso, fazem uma grande diferença.

A fabricação da principal matéria-prima dos painéis solares, o polissilício, requer enormes quantidades de energia. Normalmente, os painéis solares precisam gerar eletricidade por pelo menos sete meses para recuperar a eletricidade necessária para fabricá-los.

O carvão fornece dois terços da eletricidade da China a baixo custo. Mas as empresas chinesas estão reduzindo ainda mais os custos ao instalar fazendas solares nos desertos do oeste da China, onde as terras públicas são essencialmente gratuitas. As empresas usam a eletricidade dessas fazendas para produzir mais polissilício.

Em contrapartida, a Europa tem eletricidade cara, principalmente depois que parou de comprar gás natural da Rússia durante a guerra da Ucrânia. As terras usadas na Europa para fazendas solares são caras. No sudoeste dos Estados Unidos, as preocupações ambientais retardaram a instalação de fazendas solares, enquanto as questões de zoneamento bloquearam as licenças para a transmissão de energia renovável. O consumo de carvão da China fez com que o país se tornasse o maior contribuinte anual do mundo para as emissões de gases de efeito estufa. Mas o papel pioneiro do país em tornar os painéis solares mais baratos diminuiu o aumento das emissões. "Se os fabricantes chineses não tivessem reduzido o custo dos painéis em mais de 95%, não poderíamos ver tantas instalações em todo o mundo", disse Kevin Tu, especialista em energia de Pequim e membro não residente do Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia. Avanço acelerado As instalações anuais de painéis solares quase quadruplicaram em todo o mundo desde 2018. Algumas das novas fazendas solares que geram eletricidade para a produção de polissilício estão em duas províncias do sudoeste da China, Qinghai e Yunnan. Mas grande parte do polissilício é produzida na região de Xinjiang, no noroeste da China. Os Estados Unidos proíbem as importações de materiais ou componentes fabricados com trabalho forçado em Xinjiang, onde a China reprimiu minorias predominantemente muçulmanas, como os uigures.

Isso levou os Estados Unidos a bloquear algumas remessas de painéis solares da China, enquanto a União Europeia está considerando uma ação semelhante.

Cada vez mais, as empresas chinesas realizam os estágios iniciais e de alto valor da fabricação de painéis solares na China e, em seguida, enviam os componentes para fábricas no exterior para a montagem final. Isso permite que as remessas evitem barreiras comerciais, como as tarifas impostas a muitas importações chinesas pelo presidente Donald Trump. Vários dos maiores fabricantes de painéis solares da China estão construindo fábricas de montagem final nos Estados Unidos para aproveitar os subsídios oferecidos como parte da Lei de Redução da Inflação.

A lei inclui amplos subsídios para reativar o setor americano de painéis solares, que entrou em colapso quase total há uma década por conta das importações de baixo custo da China. Mas será difícil criar um setor que possa se manter por conta própria.

A China produz praticamente todos os equipamentos do mundo para a fabricação de painéis solares e quase todo o suprimento de todos os componentes dos painéis solares, desde wafers até vidros especiais.

“Há know-how para isso, e está todo na China”, disse Ocean Yuan, O Ceo da Grape Solar, uma empresa de Eugene, Oregon, que trabalha com empresas chinesas de energia solar que estão montando operações de montagem nos Estados Unidos.

Esse know-how costumava estar nos Estados Unidos. Recentemente, em 2010, os produtores chineses de painéis solares dependiam principalmente de equipamentos importados e enfrentavam atrasos longos e onerosos em caso de problemas.

“Levava dias ou semanas para conseguir peças de reposição e engenheiros”, disse Frank Haugwitz, consultor de energia solar de longa data, especializado no setor chinês.

Em 2010, a Applied Materials, uma empresa do Vale do Silício, construiu dois grandes laboratórios em Xi’an, a cidade no oeste da China famosa pelos “guerreiros de terracota”. Cada laboratório tinha o tamanho de dois campos de futebol. O objetivo era fazer os testes finais das linhas de montagem com robôs que poderiam produzir painéis solares praticamente sem mão de obra humana.

Porém, em poucos anos, as empresas chinesas descobriram como fazer isso sozinhas. A Applied Materials reduziu consideravelmente sua produção de ferramentas para painéis solares e se concentrou na fabricação de equipamentos semelhantes para a produção de semicondutores.

Atualmente, qualquer pessoa que tente fabricar painéis solares fora da China enfrenta possíveis atrasos na instalação ou no conserto de equipamentos.

Embora a Europa esteja ponderando se deve seguir o exemplo dos Estados Unidos com seus próprios subsídios e restrições à importação de produtos solares, Haugwitz disse: “Continuará sendo um desafio para os europeus competirem”.