Submarino, Shoptime, Imaginarium e Natural da Terra: conheça marcas da Americanas

Logo após as primeiras notícias sobre o escândalo envolvendo as “inconsistências contábeis”, o pedido de demissão precoce do ex-presidente Sérgio Rial e o possível rombo nas contas da Americanas S.A, o mercado financeiro já discutia sobre a possibilidade da companhia de se desfazer de alguns “ativos” para capitalizar a empresa e honrar suas dívidas.

Com o pedido de recuperação judicial, protocolado pela varejista nesta quinta-feira, 19, a empresa informou ter uma dívida de R$ 43 bilhões e afirmou que o seu caixa “vem sendo drenado” pelos bancos. A recuperação judicial da Americanas é a quarta maior da história do Brasil.

Na lista de ativos que podem ser vendidos pela companhia, o Hortifruti Natural da Terra foi um dos primeiros nomes listados pelo mercado como possibilidade para amortizar as dívidas da varejista. Foto: Bruno Creste/Pietro Varoli

Uma semana após o início da crise, e com o rombo nas contas saltando de R$ 20 bilhões para R$ 43 bilhões, novamente, as marcas secundárias do grupo viram alvo das discussões sobre como a varejista poderia reorganizar as contas e “limpar o nome” na praça com a venda de alguns negócios. Assim, nomes como Submarino, Shoptime, Ame Natural da Terra entraram na discussão sobre o escândalo na varejista. A própria Americanas confirmou na última sexta-feira, 17, que avalia “diversas oportunidades” sobre a possibilidade de se desfazer de ativos.

Veja quais são as empresas que pertencem a Americanas S.A.

Natural da Terra

Comprada em 2021 pela companhia, a marca de hortifrúti é a maior rede varejista de frutas, legumes e verduras do País, com cerca de 80 unidades espalhadas pelo Brasil.

Imaginarium

Loja de presentes com foco na cultura popular para público mais jovem foi incorporada ao negócio em um pacote de fusões e aquisições da Americanas S.A. em 2021.

Puket

Voltada para o público infantil e jovem, a marca é focada na venda de itens como pijamas, meias e material escolar. Assim como a Imaginarium, foi adquirida pela empresa há dois anos.

Americanas.com

Principal marca do grupo, o site de compras é um dos maiores marketplaces do País.

Lojas Americanas

Tradicional loja da companhia que foi o primeiro modelo da marca em solo nacional.

Americanas Empresas

É o e-commerce de vendas voltado para o público B2B (empresa para empresa, na sigla em inglês)

Americanas Express

Criado em 2001, é o modelo com menor área de loja, mais comum em áreas menos centralizadas, de maior densidade populacional.

Local Americanas

Desde 2017 é a marca do grupo para pequenas lojas de conveniência, com no máximo 100m², ou seja, quase 10 vezes menor em comparação com as lojas físicas da operação tradicional.

Americanas Digital

São pequenas lojas virtuais, cujo foco são a exposição e venda de produtos do universo doe eletroeletrônicos, como um complemento à operação digital da empresa.

Ame e Ame GO

São a fintech e a plataforma de negócios que funciona como uma “carteira digital” para pagamentos em lojas do grupo Americanas.

Submarino

O e-commerce foi integrado à companhia após a fusão entre a Americanas e a B2W. Foco do negócio são os produtos como livros, games, tecnologia, viagens e entretenimento.

Shoptime

O serviço de “home shopping” é um canal 24h ao vivo da companhia, especializado em demonstrar os produtos.

Let’s

É uma plataforma de gestão compartilhada de ativos de logística e distribuição dentro da operação da Americanas

+AQUI

É a marca da Americanas S.A. para gestão de serviços com foco em operações de crédito, seguros, cartão de conteúdo e venda assistida.





