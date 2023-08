Subsidiária da Embraer que produz carro voador diz caminhar para modelo de aviação sem piloto

A Eve, subsidiária da Embraer, planeja uma migração para aviação não tripulada, sem piloto humano. No entanto, isso deve ser feito de forma gradativa e no momento correto, segundo o co-CEO da companhia, André Stein.

O executivo destacou que a estratégia inicial para os eVTOLs inclui a operação com pilotos. “Mas, com dados empíricos, vamos caminhar na direção da aeronave não tripulada”, afirmou durante painel sobre Mobilidade Urbana promovido na Conferência do Santander nesta quarta-feira, 23.

eVTOL, o veículo voador da Embraer, em imagem conceitual de um voo sobre São Paulo Foto: Embraer

Ainda de acordo com Stein, a empresa já tem realizado testes neste sentido, com o foco de diminuir a carga de trabalho do piloto. “Esse é o futuro”, disse.

O executivo ponderou que esse movimento de migração para aviação não tripulada não deve acontecer de maneira uniforme globalmente, considerando as particularidades regulatórias e tecnológicas de cada país.