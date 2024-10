Guanabara prevê mais 15% de vendas no aniversário da rede de supermercados, ao estilo ‘Black Friday’

RIO- A rede fluminense Supermercados Guanabara deu início às 7h da manhã desta quarta-feira, 23, à tradicional campanha de promoções de aniversário, que em anos anteriores chamou a atenção como um dos maiores eventos do varejo alimentício brasileiro. O primeiro dia de vendas costuma fazer clientes amanhecerem em filas para aguardar a abertura das lojas. A atual edição anuncia mais de 6 mil produtos com descontos nas 27 unidades distribuídas pela região metropolitana do Rio de Janeiro.

Conforme Albino Pinho, diretor de marketing e sócio da rede mercadista, afirmou ao Estadão/Broadcast, "a expectativa é de que o faturamento no Aniversário Guanabara 2024 seja 15% maior que o ano passado". Ele acrescentou que espera receber por dia 300 mil pessoas durante a campanha. "Para ter uma ideia, na loja de Vila Isabel, em apenas duas horas, as vendas corresponderam a 30% de um dia normal. A média de clientes por hora foi de 2.500 somente nesta unidade", comparou. O grupo calcula que detenha atualmente 25% de participação nas vendas do varejo alimentício — incluindo supermercados e atacarejos — da região metropolitana do Rio. A campanha de aniversário representa uma fatia importante do faturamento anual da rede, o equivalente a um acréscimo de 20% das vendas previstas para todo o ano, apontou Pinho.

Os primeiros resultados

Em apenas duas horas de promoção do Aniversário Guanabara 2024, a loja de Vila Isabel, na zona norte do Rio, já tinha vendido 6 mil frascos de óleo de soja, 6 mil litros de leite longa vida integral, 4 mil unidades de leite condensado semidesnatado, 7 mil cremes de leite, 1 tonelada de filé de peito de frango, 900 quilos de alcatra bovina, 5 mil latas de cerveja, mil pacotes de sabão em pó, meia tonelada de muçarela, 1,5 tonelada de açúcar e 100 caixas de azeite extravirgem.

Para a campanha, o quadro de trabalhadores da rede Guanabara foi ampliado em mais mil trabalhadores Foto: Divulgação/Supermercados Guanabara

A operação especial

A equipe foi ampliada em mais mil trabalhadores durante a campanha.

Os estoques superlativos sinalizam a expectativa desta edição:

85 milhões de latas de cerveja;

38 milhões de unidades de leite condensado;

30 milhões de cremes de leite;

33 milhões de pacotes de biscoitos;

9 milhões de litros de leite longa vida;

13 milhões de pacotes de feijão preto;

6 milhões de pacotes de 5Kg de arroz;

10 milhões de unidades de leite em pó;

7 milhões de pacotes de café;

5,5 milhões de unidades de margarina;

28 milhões de sabonetes;

27 milhões de detergentes;

19 milhões de tubos de creme dental;

11 milhões de pacotes de sabão em pó; e

5 milhões de pacotes de fraldas descartáveis.

“Nossos números crescem a cada ano. Em 2024, são mais de 23 mil pessoas envolvidas na operação. Temos 397 caminhões próprios fazendo até 1.580 viagens diárias para abastecer os estoques, que também estão maiores que nunca”, relatou Pinho.

As vendas dos supermercados têm ajudado a sustentar o desempenho positivo do comércio varejista brasileiro neste ano. O volume vendido pelo setor supermercadista operava, em agosto de 2024, em patamar 11,2% superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expansão foi sentida também na rede Guanabara.

“Crescemos em lojas, geramos mais de duas mil novas vagas de emprego e registramos crescimento de 17% em faturamento”, disse Pinho.

O aquecimento do mercado de trabalho — com expansão do emprego e da massa salarial —, a ampliação de programas de transferência de renda e a desaceleração da inflação são apontados por especialistas como fatores que explicam o crescimento do varejo alimentício no País nos últimos meses.

O executivo da rede Guanabara reconhece que a conjuntura econômica favorável ajudou na elevação das vendas, mas que o fator principal para o sucesso da empresa foi manter a estratégia de “preços mais agressivos”, abaixo da média praticada por outros supermercados, graças à parceria com fornecedores e capacidade de redução de custos. “Nosso modelo de negócio é focado em preços baixos, com cerca de 500 itens em promoção diariamente, fora as campanhas promocionais, como o Aniversário que começa hoje, com mais de seis mil produtos em ofertas. Conseguimos manter preços competitivos ao longo de 365 dias. Nossos fornecedores têm total confiança na nossa força de vendas e na fidelidade dos nossos clientes. Mesmo nos momentos mais desafiadores da economia, permanecemos comprometidos em oferecer preços baixos, conforto e qualidade”, afirmou Pinho.

Planos de expansão

A rede supermercadista mantém planos de expansão, que incluem abertura de novas lojas e reforma das já existentes. Neste ano, o grupo inaugurou uma unidade de 22 mil metros quadardos no Tanque e abrirá ainda uma nova loja no Recreio, ambas na zona oeste do Rio, chegando a 28 estabelecimentos.

“O nosso maior desafio atual é conseguir um ótimo ponto que comporte uma loja Guanabara na zona sul do Rio de Janeiro. Desafios sempre existirão, mas, como uma empresa familiar de capital 100% próprio, conseguimos contornar situações adversas de maneira ágil”, previu Pinho.