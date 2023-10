THE NEW YORK TIMES - Um grupo de crianças observava Adam Bierton fazendo os seus primeiros cortes em uma abóbora no Jardim Botânico de Nova York, no início deste mês de outubro.

Usando uma ferramenta que se assemelhava a um descascador de cenouras, Bierton marcou uma crista horizontal da sobrancelha e os sulcos de uma carranca. Ao longo de três horas, uma multidão constante de cerca de 20 pessoas observou a formação de montes de polpa de cor laranja a seus pés. De vez em quando, borrifava a fachada da abóbora com uma garrafa de suco de limão para manter a carne fresca.

Parece o Javier Bardem, disse Jasmine Taby, uma estudante universitária de 24 anos do Bronx, enquanto via o rosto ser esculpido.

Bierton, de 40 anos, é um escultor de abóboras que espera esculpir mais de 100 abóboras neste outono. As suas abóboras parecem estar rosnando ou gemendo, e muitas vezes têm globos oculares protuberantes que ele retira de batatas vermelhas com um cortador de melão. Ao contrário das abóboras ocas, a maior parte das suas esculturas têm as entranhas intactas e não são iluminadas por dentro.

Abóboras esculpidas por Adam Bierton Foto: Adam Bierton/The New York Times

Seu interesse começou na infância, em parte por ver seu pai esculpir. “A minha família era muito criativa, porque a minha mãe era cabeleireira e o meu pai, fotógrafo”, afirmou. “O meu pai estava sempre fazendo lanternas de abóbora muito estranhas, por exemplo, virando-as de cabeça para baixo.”

Mais tarde, como estudante na Escola de Artes de Rochester, em Nova York, começou a esculpir em barro, gesso e metal. Levava da escola para casa as ferramentas para fazer cerâmica para usar nas abóboras. Depois de aperfeiçoar a sua técnica sob a tutela de outros escultores, fez parte de uma equipe que ganhou uma temporada de “Halloween Wars” (“guerras de Halloween”), um programa de competição de escultura de abóboras na Food Network, em 2015.

Agora, Bierton, que ainda vive em Rochester, é um dos poucos artistas que esculpem abóboras profissionalmente durante uma época frenética que começa em setembro e termina 1º de novembro.

Desde 2018, faz demonstrações no fim de semana, durante o outono, no jardim botânico do Bronx, onde ocorreu entrevista abaixo. A pressão do tempo, disse ele, está longe de ser seu único desafio.

“Na verdade, sou ligeiramente alérgico à abóbora”, disse. “É como se eu adorasse uma coisa e ela lutasse contra mim. Talvez seja por isso que me sinto tão atraído por ela.”

Crianças observam Adam Bierton esculpindo uma abóbora Foto: Adam Bierton/The New York Times

Como é que passou de amador a escultor profissional de abóboras?

Eu tinha uma tradição de todos os anos fazer uma escultura em oito horas. A primeira que fiz foi um Beetlejuice, provavelmente em 2000. Em 2012, minha mãe me mandou uma história sobre os Maniac Pumpkin Carvers, uma equipe de escultura de abóboras, e eu entrei em contato.

O que é uma equipe de escultura de abóboras?

Bem, há poucas. Os Maniac Pumpkin Carvers são dois caras, Marc Evan e Chris Soria, que reúnem artistas durante a temporada do Halloween. Fazem principalmente trabalhos de gravura, que é um estilo de escultura em que se descasca a pele e se iluminam as abóboras a partir do interior. Trabalhei para eles durante alguns anos.

Quantos escultores de alto nível existem nos Estados Unidos?

Penso que há menos de 20 de nós que estão no mesmo nível. E depois há outros 20 que estão aparecendo.

Como é seu processo de escultura?

Lavo todas as minhas abóboras e as mantenho com um ventilador para que os insetos não entrem. Depois, o primeiro passo é descascar a abóbora. Retira-se a pele dura e alaranjada, o que permite o acesso à bela carne que está por baixo, que é ótima para esculpir. Em seguida, bloqueio o rosto com uma fita. Brinco com a perspetiva e desenho com sombras: quanto mais profundo for o corte, mais escura é a sombra. Gradualmente, começo a trabalhar com ferramentas menores e termino com o trabalho com uma faca.

Como é que ganha dinheiro esculpindo abóboras?

Trabalhando em eventos ao vivo. Meu contrato com o Jardim Botânico de Nova York representa a maior parte do que ganho. Muito do trabalho é com marcas que procuram abóboras para uso promocional nas redes sociais, como abóboras com logotipo. Este ano estou trabalhando com o Starbucks e a BBC.

Trabalho de Adam Bierton, especialista em esculpir abóboras Foto: Adam Bierton//The New York Times

Quanto é que os clientes empresariais pagam normalmente pelas abóboras?

Uma abóbora pode variar entre US$ 400 e US$ 5.000. Tenho o sonho de substituir meu salário de um ano inteiro pela temporada das abóboras. Ainda não cheguei a esse ponto.

O que o sr. gosta nas abóboras como meio de comunicação?

Cada abóbora é única e o material muda. Não é um material consistente como a madeira ou o barro. Normalmente, não tenho um desenho antes de ter uma abóbora - o tamanho e a forma conduzem o desenho. Também adoro a parte efêmera. Tenho de criar algo que não possa guardar.

Esculpe outras coisas - abobrinhas?

Não tenho qualquer interesse em melancias ou coisas do gênero. Não sei porquê. Devia começar a trabalhar com outro meio que não se decomponha em dois dias.

O sr. tem “acesso VIP” a abóboras?

Sim. Tenho uma relação muito próxima com o agricultor de abóboras que frequento em Rochester. Começamos a falar no início da temporada e ele me diz como estão as colheitas. Devo ser o melhor cliente deles. Estou gastando centenas e centenas de dólares em abóboras.

Como é o interior da sua geladeira?

Tenho uma geladeira industrial com uma frente de vidro. Está cheia de esculturas. E todas as minhas abóboras estão embrulhadas em película aderente, o que acrescenta uma outra camada de proteção. Tenho lá todos os meus amigos e eles estão gritando comigo.

O que a maioria das pessoas faz errado quando esculpe?

O maior erro é fazer um buraco na parte de cima da abóbora.

Explique melhor.

Uma coisa que aprendi é entrar pela parte de trás, cortando um grande quadrado ou um octógono. Fazer um buraco na parte de cima da abóbora tira o caráter de um caule longo e ornamentado. As pessoas também cortam o fundo. Isso não é bom, porque o sumo vai escorrer.

Como é que decora sua casa para o Halloween?

Só com abóboras. Não me meto nas coisas pegajosas. Não há aranhas infladas, apesar de a minha mulher tentar trazer essas coisas para casa.

Os amigos pedem para esculpir abóboras para eles?

Sempre. Não tenho tempo para isso. Acho que as pessoas não percebem que passo seis horas esculpindo uma única abóbora.

Quanto tempo vai durar a abóbora que o sr. esculpiu hoje no jardim botânico?

Como não abri a cavidade da abóbora, tem boas chances de durar até duas semanas. Depende da frescura da abóbora e do local que ficar. Se estiver ao sol e houver insetos e esquilos, até logo.

Como é que o sr. administra a pressão do tempo que vem com o trabalho?

Não durmo em outubro. Estou fazendo duas ou três abóboras todos os dias. É cansativo, mas não há outra forma porque é um produto sensível ao tempo. Tento dizer aos meus clientes empresariais, tipo, vamos filmar em novembro e podemos usá-lo para 2024. E eles dizem: “Ninguém está pensando no próximo Halloween”.

O que é que faz nos outros 11 meses do ano?

Sou dono de um restaurante de frango frito em Rochester.