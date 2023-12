Hotel de luxo à beira-mar em SC terá ‘desconto’ de R$ 4 milhões em segunda tentativa de leilão

Um hotel de luxo construído à beira-mar em Laguna, Santa Catarina, vai a leilão nesta segunda-feira, 4, com um “desconto” milionário para atrair os possíveis interessados.

Na sua segunda tentativa de ser leiloado, o empreendimento Itapirubá terá uma redução de R$ 4 milhões no valor do lance mínimo para aquisição depois de não haver interessados na aquisição.

Ao todo, são cerca de 60 mil metros quadrados de área total com 15 mil metros de construção, entre lobby, salas de jogos, escritórios, bares e boates, divididos por aproximadamente 200 apartamentos. O leilão é organizado pela Schmitz Leiloeiros Oficiais.

O comprador terá a possibilidade de reformar o empreendimento ou demoli-lo para futuras construções ou uso do espaço para loteamento.

O imóvel foi construído e inaugurado na década de 1970 à beira-mar, para ser um oásis de luxo, mas foi desativado em 2009.

Sem comprador e abandonado desde então, as ruínas do antigo imóvel se transformaram em ponto de encontro de entusiastas de histórias de terror e “caçadores de fantasmas”, que se arriscam pelos escombros do prédio. O antigo hotel de Itapirubá ganhou a fama de mal-assombrado.