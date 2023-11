iFood terá conta digital para pessoa física para disputar espaço com Nubank e Mercado Pago

O iFood quer avançar os negócios em direção aos clientes “pessoa física”. Após investir em projetos voltados aos pequenos empreendedores e restaurantes parceiros da plataforma, o aplicativo de entregas se prepara para lançar uma conta digital para os clientes, conforme apurou o Estadão.

O novo serviço será lançado como parte da divisão de fintech do iFood - controlada pela Movilepay - que também é responsável pelos serviços do iFood Card, e do iFood Benefícios, voltado aos funcionários de empresas.

Leia também

Com o lançamento, a companhia deve transformar o segmento em uma carteira digital que agregue todos os seus serviços, que passa a se chamar iFood Pago. Questionado, o iFood confirmou estar preparando o lançamento da sua conta digital, mas não informou quando o serviço será disponibilizado no mercado.

O novo produto da companhia chega ao mercado para disputar espaço com outros nomes já consolidados do setor financeiro como Nubank, Mercado Pago, C6 Bank entre outras companhias que operam sem taxas de serviço para as suas contas digitais e cartões de crédito.

Na avaliação de especialistas, o novo serviço do iFood chega ao mercado com o diferencial de ter uma base de clientes expressiva e já consolidada (43 milhões), o que pode facilitar a adesão do público à nova conta digital.

Novo produto do Ifood fará parte do braço de fintech da companhia, junto de serviços como o Ifood Benefícios e Ifood Card Foto: Divulgação Ifood

Para o diretor de operações da Dock, Henrique Casagrande, o movimento da companhia de delivery de lançar sua própria conta digital para pessoa física acompanha o movimento conhecido no mercado como “embedded finance” (finanças incorporadas, em tradução livre), que integra serviços financeiros a outros aplicativos, como do próprio iFood, o que antes era oferecido exclusivamente por instituições bancárias tradicionais.

Continua após a publicidade

“Essa relação já faz parte do dia a dia do cliente, de usar aquele aplicativo, então, as marcas enxergam o potencial de também contribuir com as jornadas financeiras do cliente que já usa esses aplicativos para outras funções na sua vida”, diz.

Conforme divulgado pela companhia, atualmente o iFood tem aproximadamente 43 milhões de clientes cadastrados no Brasil, que são responsáveis por cerca de 70 milhões de pedidos mensais nos mais de 330 mil estabelecimentos credenciados.

Autorização do Banco Central

Em abril deste ano, a Movilepay recebeu uma licença do Banco Cental para operar como Sociedade de Crédito Direto (SDC), o que permite que a companhia ofereça produtos financeiros como de contas digitais, serviços de crédito e Pix, entre outras funcionalidades.

Com nova conta digital, Ifood poderá ofertar serviços de Pix para os clientes da plataforma Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

De acordo com fontes próximas à empresa, o serviço de conta digital do iFood está sendo desenvolvido há alguns meses, mesmo antes da autorização do BC para a operação da SDC.

A expectativa da companhia é de que, no futuro, a conta digital do iFood passe a oferecer serviços de cartão de crédito aos usuários. Atualmente, a fintech tem uma linha de crédito voltada aos pequenos estabelecimentos credenciados na plataforma de entregas, que está ligado à conta digital para os restaurantes cadastrados.