Iguatemi conclui aquisição de 16,6% do Shopping RioSul

A Iguatemi concluiu nesta terça-feira, 17, a aquisição da participação no Shopping RioSul pela Combrashop, por meio da Parshop. O negócio faz parte de um acordo firmado em julho, entre a Iguatemi, que passa a deter 16,6% do empreendimento, e o BB Premium Malls (BBIG FII), com 33,3%. A Combrashop segue titular, com 50,1%. O investimento da Iguatemi na operação, conforme anúncio em julho, será de aproximadamente R$ 360 milhões.

No contexto da operação, a Iguatemi, em conjunto com o BB Premium Malls, subscreveu e integralizou Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em notas comerciais que representam créditos imobiliários devidos pela Parshop, cujos recursos foram destinados à aquisição da participação no Shopping RioSul.

A transação envolvendo o RioSul foi submetida e aprovada pelo Cade Foto: Reprodução/riosul.com.br