Marisa reduz prejuízo líquido em 63,7% no 3º trimestre, para R$ 71,2 milhões

As Lojas Marisa encerrou o terceiro trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$ 71,2 milhões, resultado 63,7% melhor do que o registrado no mesmo intervalo do ano passado. Já o prejuízo líquido ajustado recorrente foi de R$ 171,6 milhões, 69,9% maior do que o prejuízo de igual etapa de 2023.

Segundo a varejista, o resultado operacional foi influenciado pelo aumento das vendas, em função do reposicionamento do negócio, "assertividade das coleções" e adensamento dos estoques em lojas. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 35,1 milhões entre julho e setembro, alta de 162,8% ante o reportado um ano antes. Enquanto isso, a margem Ebitda foi de 10%, aumento em relação à margem registrada no mesmo período de 2023 (-24,7%).

A receita líquida da Marisa somou R$ 349,8 milhões, o que representa um avanço de 54,8% ante o mesmo período do ano passado Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Já a receita líquida somou R$ 349,8 milhões, o que representa um avanço de 54,8% ante mesmo período do ano passado. De acordo com a varejista de vestuário, o resultado foi impulsionado pelo aumento no volume de vendas, combinado ao realinhamento de preços dos produtos.

A empresa encerrou setembro com uma dívida líquida 80% menor do que a registrada há um ano, somando R$ 135,1 milhões. A redução do endividamento foi atribuída à conclusão da operação de aumento privado de capital e quitação de determinadas dívidas no mês de julho deste ano. O fluxo de caixa encerrou o período negativo em R$ 63,2 milhões.