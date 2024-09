Mundo avança no combate às mudanças climáticas, mas o problema parece estar ficando cada vez maior

Por um breve momento, parecia que os “Doomers” (pessoas extremamente pessimistas ou fatalistas sobre problemas globais) poderiam estar errados.

PUBLICIDADE Nos últimos anos, a rápida implementação da energia renovável e o abandono dos combustíveis fósseis mais sujos deram até mesmo aos ativistas climáticos mais duros motivos para alguma dose de esperança. As projeções mais extremas sobre o aumento da temperatura no planeta Terra foram substituídas por previsões menos apocalípticas e, embora o mundo não estivesse se afastando dos combustíveis fósseis com rapidez suficiente, parecia haver um caminho realista para reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa nas próximas décadas.

O rio Amazonas, o maior do mundo em volume, atingiu níveis baixos recordes nos últimos anos Foto: Federico Rios/NYT

No entanto, agora, no exato momento em que o mundo parece estar fazendo um progresso real na luta contra o aquecimento global, a escala do problema parece estar ficando ainda maior.

A demanda de eletricidade está aumentando, graças à inteligência artificial e a uma nova geração de data centers que consomem muita energia. O consumo geral de energia continua aumentando à medida que uma nova classe média cresce no mundo em desenvolvimento. E uma eliminação gradual em larga escala das emissões que causam o aquecimento do planeta está sendo dificultada por políticas de curto prazo, conflitos globais e mercados financeiros ossificados.

Esses são apenas alguns dos temas que foram discutidos na conferência Climate Forward, organizada pelo The New York Times. Até 2050, espera-se que a demanda global por eletricidade aumente em até 75%, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA. Grande parte dessa demanda virá de nações em rápido desenvolvimento na África e no Sudeste Asiático. Porém, mesmo nos Estados Unidos, o consumo de energia está aumentando depois de permanecer relativamente estável por 15 anos.

“Todos estão presumindo que os países ricos reduzirão sua demanda de energia em um determinado prazo”, disse Raj Shah, presidente da Fundação Rockefeller, um grupo sem fins lucrativos que está trabalhando na expansão do acesso à energia limpa em países pobres. “Mas essa suposição será desfeita por quaisquer que sejam as próximas novas ondas de tecnologia.”

Pesca perto da fábrica da Ford em River Rouge, Michigan. O estado, há muito reconhecido como o coração da indústria automobilística americana, vem enfrentando problemas de mudança climática relacionados a seus setores Foto: Emily Elconin/NYT

O fato de que o uso de energia está aumentando vertiginosamente não deveria ser uma surpresa. Desde antes da revolução industrial, o progresso humano tem significado o uso de mais energia. O transporte global, a indústria pesada, a produção em massa e a revolução da computação elevaram os padrões de vida em todo o mundo, mas também exigiram enormes quantidades de energia. As próximas ondas de progresso tecnológico - incluindo a inteligência artificial e viagens ainda mais globais - apenas aumentarão a necessidade de energia.

É verdade que uma parcela cada vez maior da energia mundial virá de fontes limpas, incluindo painéis solares e turbinas eólicas. Somente no ano passado, quase 86% da nova geração de energia construída em todo o mundo veio de fontes limpas, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável.

No entanto, com a expectativa de que a população global aumente em até 1,7 bilhão de pessoas nos próximos 25 anos e que a demanda geral de energia cresça paralelamente, os ganhos em energia solar e eólica podem não ser suficientes para substituir rapidamente as formas sujas de energia, como petróleo, gás e carvão. Em vez de tomar o lugar dos combustíveis fósseis, as fontes de energia renováveis estão simplesmente ajudando a atender à demanda adicional.

De fato, tanto a produção quanto o uso de petróleo e gás ainda estão em expansão em todo o mundo, e as emissões que causam o aquecimento do planeta ainda estão aumentando.

Grandes economias, como a Índia e a China, continuam a construir novas usinas de carvão. Os Estados Unidos são atualmente o maior fornecedor de gás natural do mundo e estão construindo novas usinas de energia a gás; os EUA também estão produzindo quantidades recordes de petróleo. E os países do Oriente Médio estão dando continuidade aos planos de extrair petróleo por muitas décadas.

Gracia Rojas, associada de restauração da Coral Restoration Foundation, examina a extensão do branqueamento de corais no viveiro de corais da organização no Looe Key Reef, na Flórida, em 2023. Todos os corais do viveiro morreram quando uma persistente onda de calor marinho tornou o oceano quente demais para que os corais sobrevivessem Foto: Jason Gulley/NYT

Além disso, embora existam alternativas promissoras e livres de emissões para a geração de eletricidade, o progresso é mais lento na identificação de substitutos viáveis para itens como combustível de aviação, combustível para navios, concreto, plásticos e outros.

“Apesar de todos os esforços nobres, as emissões estabelecem novos recordes todos os anos”, disse Scott Kirby, executivo-chefe da United Airlines, que também é uma grande poluidora. “A quantidade de carvão queimado no planeta, provavelmente a forma mais suja de emissões, aumenta a cada ano.”

Transição energética

Os perigos dessas escolhas e de um planeta em aquecimento já estão claros. As temperaturas médias globais foram 1,5 grau Celsius mais altas do que os níveis pré-industriais durante a maior parte do ano passado, ultrapassando um limite que os cientistas já haviam alertado há muito tempo. O resultado: o ano passado foi o ano mais quente já registrado, com ondas de calor devastadoras, secas mortais e condições climáticas extremas em todo o mundo.

“Os efeitos catastróficos da mudança climática estão nos visitando”, disse Fred Krupp, presidente do Environmental Defense Fund. “Eles estão matando pessoas. É uma situação grave.”

Um painel solar para abastecimento de água em uma fazenda em Douar Skoura, Marrocos. Outrora uma fazenda abundante, os agricultores tentam economizar o que podem com a água que têm, mas grande parte das plantas morreu devido às secas recorrentes e à escassez de água Foto: Hannah Reyes Morales/NYT

“O fato de toda essa energia ser fornecida por fontes renováveis ou carvão é algo que afetará todos os seres humanos do planeta”, disse Shah.

Uma mudança em grande escala para as energias renováveis no mundo em desenvolvimento marcaria uma grande mudança na forma como a energia é produzida e distribuída. Nos últimos 100 anos, a maior parte da eletricidade foi gerada em grandes usinas de energia e enviada por meio de uma rede de linhas de transmissão.

Mas as mudanças repentinas na tecnologia e na economia estão produzindo uma revolução da noite para o dia que está derrubando esse modelo. Painéis solares baratos estão possibilitando que comunidades no Paquistão, na África do Sul e em outros países comecem rapidamente a abastecer pequenas residências e operações comerciais com eletricidade confiável e acessível.

“A verdadeira transição energética dependerá de sistemas de energia locais e descentralizados”, disse Hindou Oumarou Ibrahim, ativista ambiental e geógrafo do Chade. “Podemos construir redes inteligentes locais, livres de combustíveis fósseis, trabalhando com as comunidades para que elas produzam sua própria energia.”

Além de produzir menos emissões de gases que causam o aquecimento do planeta, a criação de energia renovável em pequena escala também pode ajudar a elevar os padrões de vida. “Ela pode capacitar as mulheres e a população rural, aumentar suas receitas e também criar empregos para os jovens”, disse Ibrahim.

No entanto, mesmo com a queda dos preços dos painéis solares, continua sendo extremamente difícil para muitos países do mundo em desenvolvimento ter acesso ao capital de custo competitivo necessário para projetos maiores de energia limpa, que ainda desempenharão um papel na alimentação de grandes países com economias gigantescas, como Quênia, Índia, Paquistão e Nigéria.

Os empréstimos para projetos de energia renovável no mundo em desenvolvimento costumam ter taxas de juros mais altas do que os empréstimos para projetos de combustíveis fósseis. O Banco Mundial e outras organizações multilaterais estão trabalhando para tornar esses empréstimos mais acessíveis, e espera-se que a questão seja um dos principais tópicos da cúpula climática das Nações Unidas, no Azerbaijão, em novembro.

Mas, por enquanto, muitos países pobres que precisam de energia mais confiável permanecem sobrecarregados com dívidas incapacitantes que dificultam o investimento em infraestrutura melhorada.

“O financiamento e a bancarização estão atrasados, e todos esses países estão enfrentando o choque inflacionário global pós-Covid, uma espécie de ressaca que significa que ninguém é capaz de investir e os países estão falidos”, disse James Mwangi, empresário de energia limpa do Quênia. “Portanto, em vez de voar para essas novas tecnologias, simplesmente não há liquidez para investir nelas, e você acaba tendo pobreza energética e adoção lenta.”

Pressões econômicas

Os desafios financeiros não estão apenas no mundo em desenvolvimento. A economia também continua sendo um impedimento para mudanças em grande escala nos Estados Unidos.

O aumento da demanda global por energia fez com que os EUA se tornassem o maior exportador mundial de gás natural liquefeito, e as pressões para manter baixos os preços domésticos da energia levaram a uma produção recorde de petróleo. Os investidores desestimulam as grandes empresas de energia a investir em projetos renováveis. Como resultado, as empresas de petróleo e gás estão registrando lucros recordes e investindo quase nada desse capital em energias renováveis.

E com as taxas de juros elevadas nos últimos dois anos, tornou-se extremamente difícil construir alguns projetos de energia limpa bem estabelecidos, especialmente a energia eólica offshore.

Diante de tudo isso, algumas empresas de serviços públicos dos EUA estão voltando atrás em seus planos de se tornarem verdes. A Duke Energy, uma importante produtora de energia do sul dos EUA, recentemente desistiu de planos agressivos para reduzir suas emissões e, em vez disso, propôs um novo e importante investimento na geração de gás natural.

Uma pessoa prepara uma amostra de óleo para testar a proporção de água para óleo na plataforma Appomattox da Shell Foto: Erin Schaff/NYT

Plataforma de petróleo Appomattox da Shell no Golfo do México, em águas profundas, em 11 de abril Foto: Erin Schaff/NYT

Outras grandes corporações também estão recuando de suas promessas climáticas mais ambiciosas. E com o mercado de veículos elétricos em baixa, as montadoras estão adiando seus esforços para fazer a transição da produção de carros e caminhões movidos a gasolina.

“As pessoas não estão dispostas a abrir mão da energia”, disse Kirby, da United Airlines. “E está cada vez mais claro que as pessoas não estão dispostas a pagar mais por energia limpa.”

Os incentivos governamentais, incluindo a Lei de Redução da Inflação, estimularam uma nova rodada de investimentos em projetos de energia renovável e baterias. Os créditos fiscais incluídos nessa lei, o maior investimento federal de todos os tempos para combater a mudança climática, ajudaram a criar centenas de milhares de novos empregos e a desencadear um boom de fabricação nacional.

Mas, mesmo com esses ganhos, continua sendo difícil colocar em funcionamento novas e grandes usinas de energia limpa, em grande parte porque a rede elétrica americana é antiquada e subdesenvolvida.

“Há essa crença de que podemos fazer energias renováveis em escala de serviços públicos e que isso resolverá o problema”, disse Patty Cook, executiva da ICF, uma consultoria global de energia. “Mas não há linhas de transmissão suficientes para atender a essa demanda.”

E, embora muitos executivos de empresas digam que aceitariam de bom grado um imposto sobre o carbono, os políticos dos Estados Unidos têm se oposto firmemente à ideia. Os economistas dizem que esse imposto seria uma maneira eficaz de estimular uma rápida transição para longe dos combustíveis fósseis, mas as autoridades eleitas têm evitado a ideia, temendo que ela aumente os custos de energia e prejudique suas chances de reeleição.

“Todos querem energia limpa, acessível e confiável”, disse Cook. “Esse é o Santo Graal. Mas é muito difícil conseguir todos os três.”

Demanda por eletricidade

Embora não haja dúvida de que a população global está aumentando, o uso de energia está disparando e os combustíveis fósseis estão se mantendo, alguns analistas de energia ainda preveem um futuro potencialmente brilhante. Na verdade, eles acreditam que muitas das projeções são simplesmente imprecisas.

“As previsões mostram emissões contínuas que não são necessariamente consistentes com as metas climáticas”, disse Mark Dyson, diretor administrativo da RMI, um grupo sem fins lucrativos que trabalha com empresas para reduzir suas emissões. “Mas as previsões mudam”.

Dyson, que estuda a demanda de energia a longo prazo, diz que, durante décadas, as autoridades superestimaram a demanda de energia e subestimaram o crescimento das energias renováveis e os ganhos em eficiência.

De fato, nas projeções para o aumento da demanda de eletricidade, Dyson vê sinais de progresso. Isso é exatamente o que se espera quando os veículos elétricos substituem os carros movidos a gasolina e o aquecimento elétrico substitui o aquecimento a óleo e a gás.

“A demanda de eletricidade é uma característica, não um problema, da transição para a energia limpa e do caminho para atingir nossas metas climáticas”, disse ele. “Alimentar mais nossa economia com eletricidade, em vez de combustíveis fósseis, pode ficar mais fácil nos próximos anos.” Com a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o custo do capital deve cair, tornando alguns projetos de energia limpa mais acessíveis.

Os data centers, embora consumam muita energia, estão se tornando mais eficientes, assim como os veículos elétricos, os novos edifícios e muitos outros elementos básicos eletrificados da vida moderna. Uma enxurrada de inovações está em andamento e, em breve, poderá proporcionar maneiras novas e acessíveis de reduzir as emissões, produzir energia e alimentar a sociedade.

Há até mesmo sinais promissores em algumas partes do mundo desenvolvido, especialmente na Europa. As emissões gerais de carbono da União Europeia caíram 5% no ano passado. E, embora a UE enfrente muitos dos mesmos desafios que dificultam a rápida adoção da energia limpa pelos Estados Unidos, ela também tem um poderoso incentivo para estimular a reforma: um imposto sobre o carbono.

Turbinas eólicas do The Traverse Wind Energy Center ao lado de uma refinaria nos arredores de Weatherford, Oklahoma, em 2023 Foto: Mason Trinca/NYT

“Não estamos mais parados”, disse Krupp, da EDF. ‘Já começamos a avançar.’

Avançar pode muito bem significar avanços na implantação de energia limpa. Pode significar ganhos rápidos na eficiência de tudo, de carros a data centers. Pode até significar avanços em novas formas de energia, como a fusão ou a energia nuclear em pequena escala.

Porém, à medida que os efeitos catastróficos da mudança climática continuarem a aumentar, a engenhosidade humana terá de fazer muito mais do que melhorar o fornecimento de energia. Ela também terá de ajudar os seres humanos a se adaptarem à vida em um planeta mais quente.

Precisaremos de novas tecnologias para gerenciar uma atmosfera densa com emissões duradouras, novas soluções para proteger as populações vulneráveis da elevação dos mares e novas estratégias para ajudar a natureza a florescer e a agricultura a prosperar.

“Não devemos pensar que somos vítimas passivas das previsões”, disse Dyson. “Na verdade, temos poder de ação, temos as ferramentas, e as ferramentas melhoram a cada ano.”

