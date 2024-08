Dona das farmácias Raia e Drogasil anuncia novo presidente; veja quem é

A RDSaúde, dona das redes de farmácias Raia e Drogasil, informou nesta terça-feira, 6, que a partir de 1.º de janeiro o atual diretor vice-presidente de Farmácias, Multicanal, Expansão, Logística e M&A, Renato Raduan, será o novo diretor presidente da companhia.

Com 49 anos, Raduan é formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica (USP), com MBA em Insead (França) e formação executiva em Harvard. Ele é vice-presidente da RD Saúde desde 2013, tendo trabalhado anteriormente no Walmart e na Accenture.

Renato Raduan assume o comando em 1.º de janeiro Foto: RDSaúde/Divulgação

PUBLICIDADE O atual CEO da companhia, Marcílio Pousada, será indicado para membro e novo presidente do conselho de administração, ao passo que Antônio Carlos Pipponzi, que atualmente ocupa este cargo, será indicado para recondução ao conselho, permanecendo também como líder do Comitê de Expansão que assessora a diretoria executiva. A companhia ainda anunciou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que o atual diretor vice-Presidente Comercial e de Marketing da empresa, Marcello de Zagottis, passará a responder pela nova posição a ser criada na companhia de Chief Operating Officer.

“A mudança faz parte de mudanças programas no processo sucessório da empresa, tanto na diretoria como na governança da companhia”, diz a empresa, em nota.