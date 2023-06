Salim Mattar, da Localiza, ganha prêmio de ‘guardião da liberdade’ de instituto americano

O empresário brasileiro Salim Mattar Jr., fundador da empresa de aluguel de carros Localiza, venceu o prêmio “Guardion of Freedom” do Instituto Acton. A premiação é concedida a pessoas que tiveram “contribuições contínuas que demonstraram um compromisso notável com a liberdade”, segundo o instituto americano.

“Salim é um dos principais empresários e visionários políticos de livre mercado do Brasil. Obrigado por ser um defensor incansável da liberdade”, diz o Instituto Acton nas redes sociais.

O instituto, sediado na cidade de Grand Rapids, em Michigan, existe desde 1990 e criou a premiação em 2009 em comemoração ao 20º aniversário da queda do Muro de Berlim. Em 2016, Kris Mauren, presidente do instituto, explicou ao Estadão que o Acton Institute é um think tank educacional global interessado na conexão entre “economia e moralidade”.

Em um vídeo sobre a premiação que circula nas redes sociais ao qual o Estadão teve acesso, empresários como Jorge Gerdau descrevem Mattar como uma figura importante na mudança política pela qual o País passou nos últimos anos.

Mattar foi secretário de desestatização no governo de Jair Bolsonaro Foto: Gabriela Biló/Estadão

Continua após a publicidade

“Ele tem uma aptidão de vendedor absolutamente única. Ele tem nos ajudado muito, eu acho, nas nossas ideias do livre mercado. Salim tem um perfil de lutador absoluto sobre essas ideias nas quais acredita profundamente. Então, ele se envolve não só em termos teóricos, mas pragmáticos“, diz Gerdau, ex-presidente do conselho da empresa que leva seu sobrenome.

Mattar foi secretário de desestatização no governo de Jair Bolsonaro. Indicado em 2019 para o cargo, deixou a função sem vender nenhuma estatal. Em abril de 2021, Mattar assumiu a função de consultor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, na gestão de Romeu Zema (Novo).