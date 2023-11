O marketplace da Shein no Brasil, com mais de 10 mil vendedores locais, já representa 50% do volume de vendas da empresa no País. O formato teve uma versão piloto em 2022, mas foi oficialmente lançado no mercado brasileiro em abril deste ano.

Marketplace da Shein no Brasil, com mais de 10 mil vendedores locais, já representa 50% do volume de vendas da empresa no País Foto: Dado Ruvic/Illustration/File Photo/Reuters

A meta da empresa é intensificar cada vez mais as operações locais brasileiras. A expectativa é que até o final de 2026 cerca de 85% de suas vendas sejam locais, tanto de fabricantes como de vendedores.

A Shein conta com mais de 300 fabricantes brasileiros parceiros, e 213 deles já estão produzindo itens “Made in Brazil”. Esses parceiros estão em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Além disso, há cinco galpões logísticos, com mais de 256 mil metros quadrados, no Estado de São Paulo.

A Shein conta com centros de produção em três países: China, Turquia e Brasil. Na proposta de nacionalização da empresa, a Shein anunciou que estabelecerá parcerias com 2 mil fábricas brasileiras, criando aproximadamente 100 mil empregos diretos e indiretos nos próximos três anos, segundo suas estimativas.

Espaço específico para vendedores locais

A Shein anunciou recentemente o lançamento do Lojas de Moda, um espaço personalizado no aplicativo e no site brasileiros para ajudar as marcas locais de roupas a terem mais visibilidade. “Queremos apoiar empreendedores de todo o País e ajudá-los a se tornarem marcas de moda reconhecidas, o que é um diferencial da empresa”, afirmou Raul Jacob, Diretor de Marketplace da Shein, em comunicado.

O objetivo das Lojas de Moda é impulsionar os negócios dos vendedores brasileiros da Dhein com aumento do tráfego e retorno sobre as vendas. Além da visibilidade, os vendedores podem aproveitar campanhas orgânicas de influenciadores digitais da marca nas redes sociais, e usufruir de dados sobre comportamento do consumidor fornecidos pela Shein.

Entre os requisitos para se tornar uma Loja de Moda estão a obrigatoriedade de comprovar um CNPJ ativo, estar em conformidade com a legislação tributária brasileira e ter produtos verificados que não firam direitos associados as marcas.