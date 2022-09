Shopee encerra operações na Argentina e no México

A asiática Shopee informou nesta quinta-feira, 8, que encerrou suas operações na Argentina e no México. O comunicado foi publicado no site da empresa.

Segundo o informativo argentino, todos os pedidos feitos até ou antes do anúncio do fim das atividades continuarão sendo processados e atendidos normalmente, e os serviços e suporte pós-venda continuarão disponíveis até 31 de outubro para todos os usuários que fizeram compras em nossa plataforma. As compras feitas até as 10h desta quarta no país serão honradas.

No comunicado do site mexicano, o fim das operações estava previsto para as 20h. “Observe que os vendedores nacionais não estarão mais disponíveis no Shopee a partir de 8 de setembro de 2022, das 20h em diante. Todos os pedidos existentes de vendedores nacionais serão entregues normalmente”, diz a empresa, em nota. Os vendedores internacionais continuarão a comercializar mercadorias no aplicativo e site da Shopee no México.

Shopee encerrou atividades em dois países Foto: Reuters/Edgar Su

De acordo com reportagem da Reuters, além desses dois países, a Shopee também teria encerrado as operações na Colômbia e no Chile e, no Brasil, a empresa continua a operar.

Em junho, a companhia restringiu o frete grátis para produtos comprados no País e demitiu 50 pessoas em seu escritório.