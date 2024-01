Stellantis compra DPaschoal e se torna maior distribuidor de autopeças na América do Sul

A Stellantis, grupo que produz carros das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, anunciou nesta sexta-feira, 19, a aquisição de 70% do controle acionário da Comercial Automotiva, dona da rede de lojas de autopeças DPaschoal.

PUBLICIDADE O objetivo é ampliar a posição da Stellantis no mercado de peças de reposição e de serviços automotivos, estando em linha com a estratégia de expansão regional e de fortalecimento da capacidade de responder “às demandas mais complexas dos consumidores”. O valor da transação não foi divulgado. A Comercial Automotiva tem mais de 120 lojas próprias em 14 Estados, além de 28 centros de distribuição de pneus e peças. “Avançamos como uma mobility tech company, uma empresa capaz de atender a todas as necessidades de mobilidade e serviços de nossos clientes”, disse, no comunicado da aquisição, o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano.

Loja da DPaschoal, que foi adquirida pela montadora Stellantis Foto: Stellantis / Divulgação

Segundo ele, com a aquisição, que segue a compra na Argentina da Norauto ― também uma empresa de comercialização de produtos e serviços automotivos —, a Stellantis se torna o maior distribuidor de autopeças na América do Sul. O mercado de autopeças, conforme dados de 2022, movimenta mais de R$ 96 bilhões na América do Sul, sendo R$ 61 bilhões apenas no Brasil.

Com quase 3 mil funcionários, a Comercial Automotiva encerrou 2023 com faturamento de R$ 2,6 bilhões. O empresário Luís Norberto Pascoal, que herdou a rede fundada por seu pai, Donato Pascoal, manterá uma participação de 30% no negócio e seguirá como vice-presidente do conselho de administração.

“Com essa aquisição, será possível atender aos clientes de todas as marcas de veículos em suas necessidades de mobilidade segura, acessível e sustentável”, disse Paulo Solti, vice-presidente da Stellantis na área de peças e serviços.

Além da DPaschoal, que nasceu como uma rede de comercialização e reparo de pneus, diversificando a atuação para outros componentes ao longo de sua história, o bloco adquirido pela Stellantis inclui oito empresas — entre elas, a distribuidora de autopeças DPK, a Rede AutoZ, que comercializa peças, pneus e acessórios no ABC paulista, e a Autocred, a financeira do grupo adquirido.