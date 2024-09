Tesla lançará sistema de condução automática na Europa e China no começo de 2025

SÃO PAULO E NOVA YORK - A Tesla anunciou nesta quinta-feira, 5, que lançará seu sistema de condução automática, chamado de Full-Self Driving (FSD), na Europa e na China no primeiro trimestre de 2025. O software ainda precisa da aprovação regulatória nos dois lugares.

Em sua conta oficial na plataforma X, a empresa divulgou um roteiro dos próximos lançamentos de tecnologia. Para os meses de setembro e outubro, a montadora de Elon Musk planeja lançar o modelo Cybertruck incorporado do sistema FSD. Segundo a Tesla, o sistema de assistência ao motorista, atualmente submetido a um exame minucioso nos EUA, auxilia o veículo na direção, aceleração e frenagem em relação a outros veículos e pedestres. Apesar de ser um sistema automático, a empresa e os especialistas do setor afirmam que os motoristas devem manter as mãos no volante e prestar atenção na estrada durante seu uso.

Musk disse em julho esperar que o sistema fosse aprovado na Europa, na China e em outros países até o final do ano Foto: Jay Janner/AP

Após o anúncio do lançamento, os papéis da Tesla avançavam 2,38% no pré-mercado de Nova York, por volta das 8h15 no horário de Brasília.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, a Tesla passou por avaliações de segurança de dados na China e chegou a um acordo de mapeamento e navegação com a gigante da tecnologia Baidu. A empresa recebeu autorização para testar a tecnologia FSD nas ruas de Xangai.

Em julho, Musk disse esperar que o sistema fosse aprovado na Europa, na China e em outros países até o final do ano. A companhia aposta no sistema para aumentar as vendas e ficar à frente dos rivais chineses que também trabalham em sistemas semelhantes.