Empresas vinícolas americanas temem o desastre com a ameaça de tarifas feita por Trump

Não está claro quem será beneficiado se o presidente Donald Trump levar adiante sua ameaça de impor tarifas de 200% sobre todos os vinhos e bebidas alcoólicas da União Europeia, mas certamente não serão os consumidores americanos.

O aviso sobre as tarifas foi publicado por Trump nas mídias sociais na quinta-feira, 13,em retaliação às tarifas de 50% sobre o uísque americano e vários outros produtos anunciados pela União Europeia, que foram uma resposta a um conjunto de tarifas americanas que entraram em vigor na semana passada.

Vinhos franceses na loja Pennsylvania Fine Wine & Good Spirits em Flourtown, Pensilvânia Foto: Matt Rourke/AP

PUBLICIDADE Trump disse em sua postagem que as tarifas “serão ótimas para os negócios de vinho e champanhe nos EUA”. Mas os produtores de vinho americanos não veem isso necessariamente dessa forma. “Superficialmente, pode parecer um benefício, mas se olharmos de perto, acho que percebemos que é realmente prejudicial ao nosso setor em um momento em que realmente não precisamos disso”, disse John Williams, proprietário da Frog’s Leap, uma produtora familiar de vinhos em Napa Valley.

Publicidade

Para a maioria dos produtores de vinho, as vendas dependem de uma rede interconectada de pequenas empresas - entre elas, distribuidores, varejistas e donos de restaurantes - que também dependem das vendas de vinhos europeus.

“Acho que as pessoas não percebem o quanto a infraestrutura do vinho depende das vendas na Europa”, disse Chris Leon, proprietário da Leon & Son, uma varejista de vinhos no Brooklyn, Nova York. “Se você retirar isso da equação, reduzirá a oportunidade de comprar vinhos de outros lugares. Você não está prejudicando apenas os vinhos europeus, está prejudicando as chances de os americanos comprarem vinhos americanos.”

O setor vinícola americano já está passando por dificuldades. As vendas caíram, as vinícolas estão fechando, os defensores da saúde pública sugeriram que qualquer consumo de álcool não é saudável e as mudanças climáticas causaram incêndios catastróficos, geadas de primavera e secas. Enquanto isso, as tarifas que Trump impôs aos produtos canadenses e mexicanos já afetaram os produtores americanos, como a Frog’s Leap, que dependem dos mercados de exportação desses países.

“Ontário era nosso maior parceiro comercial”, disse Williams. “Eles cancelaram todos os pedidos, incluindo garrafas que já haviam sido especialmente rotuladas para a província. Todos nós estamos esperando pelo próximo desastre natural. Eu vejo isso como um desastre não natural.”

Publicidade

Algumas empresas, como a Demeine Estates, uma importadora com sede em Santa Helena, na Califórnia, tentaram se antecipar a chegada das tarifas estocando determinados vinhos europeus antes de quaisquer custos adicionais.

“Em alguns casos, dobramos, em outros aumentamos em 20% e em outros fomos conservadores”, disse Philana Bouvier, presidente da Demeine. “Não é possível fazer isso para tudo, pois assim você fica preso ao estoque. É preciso fazer a previsão correta, e o tempo dirá se fizemos isso.”

Algumas grandes empresas de vinho parecem menos preocupadas do que a maioria. Louis Roederer, produtor de espumante, produziu seu vinho nos Estados Unidos por 40 anos na Roederer Estate, com sede no condado de Mendocino, na Califórnia. Na última década, a Roederer diversificou ainda mais seu portfólio comprando produtores famosos da Califórnia, como a Merry Edwards Winery, no Condado de Sonoma, e a Diamond Creek Vineyards, no Napa Valley.

“Se de fato houver tarifas muito altas, isso prejudicará nossos negócios de vinho na Europa, mas nossos negócios na Califórnia serão beneficiados”, disse Guillaume Fouilleron, presidente e executivo-chefe da Roederer USA.

Publicidade

No entanto, a Roederer tem duas vantagens. Ela é proprietária de seu braço de distribuição americano, a Maisons Marques & Domaines, e tem o poder financeiro corporativo para resistir a uma interrupção prolongada no negócio global de vinhos. As pequenas empresas são muito mais vulneráveis. “Essas tarifas, se forem promulgadas, abalariam absolutamente as empresas amadas em todas as cidades dos Estados Unidos”, disse Ben Aneff, sócio-gerente da Tribeca Wine Merchants, em Nova York, e presidente da US Wine Trade Alliance, que trabalha para garantir um ambiente de livre-comércio para o vinho. “Não é exagero dizer o quanto os restaurantes dependem das receitas geradas por esses produtos.”

É difícil imaginar trattorias sem vinhos italianos ou restaurantes espanhóis vendendo sauvignon blanc da Nova Zelândia. Mas, para muitos restaurantes, seria isso ou aumentar drasticamente os preços dos vinhos europeus.

Publicidade

Jeff Kellogg, da Kellogg Selections, que distribui vinhos importados e nacionais nas Carolinas, Virgínia e Washington, DC, disse que tinha contêineres de vinho programados para serem carregados na França, mas recebeu uma mensagem do transportador na quinta-feira dizendo que o carregamento seria adiado por uma semana para dar aos importadores a oportunidade de considerar suas opções.

Publicidade

“Talvez paremos de comprar vinho europeu até que tenhamos alguma clareza”, disse Kellogg. Ele acrescentou que seria obrigado a aumentar os preços dos vinhos americanos, como fez durante a última rodada de tarifas americanas.

“Foi para o bem de nossos negócios”, disse ele. “Se não pudermos mais vender vinhos europeus, estaremos dispensando representantes de vendas, motoristas e outros. Não seria o mesmo negócio.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.