Nokia vai cortar até 14 mil empregos para reduzir custos após queda nas vendas

HELSINKI - A fabricante de equipamentos de telecomunicações Nokia disse nesta quinta-feira, 19, que planeja cortar até 14 mil empregos em todo o mundo, ou 16% de sua força de trabalho, como parte de um esforço para reduzir custos após uma queda nas vendas e no lucro do terceiro trimestre.

A empresa finlandesa, uma das principais fornecedoras mundiais de redes sem fio 5G de alta velocidade, disse que está tentando “navegar na atual incerteza do mercado”, à medida que as taxas de juros mais altas cobram seu preço.

A empresa disse que seu objetivo é cortar 800 milhões de euros (US$ 843 bilhões) a 1,2 bilhão de euros em custos até o final de 2026. Espera-se que isso leve a uma redução de 86 mil funcionários para algo entre 72 mil e 77 mil durante esse período.

As vendas da Nokia no terceiro trimestre caíram 20%, de 6,24 bilhões para 4,98 bilhões de euros no mesmo período de três meses do ano passado. O lucro líquido comparável caiu para 299 milhões de euros no trimestre de julho a setembro — de 551 milhões no ano anterior.

A maior unidade da empresa em termos de receita — o negócio de redes móveis — diminuiu 24%, atingindo 2,16 bilhões de euros, devido principalmente à fraqueza do mercado norte-americano. O lucro operacional da divisão caiu 64%.

Vendas da Nokia na América do Norte caíram 45%, para 1,3 bilhão no terceiro trimestre, em relação ao ano anterior Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva via AP

”Continuamos a acreditar na atratividade de médio e longo prazo de nossos mercados”, disse o CEO da Nokia, Pekka Lundmark, em comunicado. ”A computação em nuvem e as revoluções de IA não se materializarão sem investimentos significativos em redes que tenham recursos amplamente aprimorados.”

A fraqueza do mercado ocorre no momento em que as operadoras de telecomunicações, principais clientes da Nokia, suspendem os investimentos devido ao aumento das taxas de juros e dos custos financeiros. As taxas mais altas — decretadas pelos bancos centrais em todo o mundo — combatem a inflação, tornando mais caro para as empresas investir em equipamentos e outros.

A questão é de todo o mercado, enfatizou Lundmark, acrescentando que os concorrentes da Nokia estão enfrentando um problema semelhante.

Os outros principais fornecedores mundiais de tecnologia de banda larga 5G são a sueca Ericsson, a chinesa Huawei e a sul-coreana Samsung. A Ericsson disse, no início deste ano, que estava cortando 8% de sua força de trabalho global para reduzir custos.

Em vez de comprar novos equipamentos, as operadoras estão usando seus estoques existentes de equipamentos de rede, como estações rádio-base, que acumularam devido à falta de componentes há alguns anos, disse Lundmark.

“Os investimentos das operadoras foram reduzidos de forma notável”, disse Lundmark aos repórteres durante uma coletiva de imprensa. “Talvez a situação mais séria prevaleça no mercado norte-americano, que tem um efeito muito crítico para nossa lucratividade total.”

As vendas da Nokia na América do Norte caíram 45%, para 1,3 bilhão no terceiro trimestre, em relação ao ano anterior. Mesmo na Índia, um mercado que registrou um crescimento substancial da receita nos últimos anos, o ritmo das implementações da rede 5G — um dos principais impulsionadores do crescimento — começou a desacelerar, disse a Nokia.

“O corte de custos é necessário para que possamos garantir nossa competitividade e, portanto, nosso futuro”, disse Lundmark./AP