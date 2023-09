Nubank investe em pesquisa de universidades federais para ‘simplificar vida financeira das pessoas’

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 27, um projeto para fomentar pesquisas em tecnologia e no setor financeiro nas universidades federais de Campina Grande (UFCG), na Paraíba, e da Bahia (UFBA e IFBA). A instituição não revelou o montante destinado à iniciativa, batizada de NuFuturo.

Com o suporte dos times de engenharia e finanças do Nubank e professores das universidades, a ideia é que o NuFuturo funcione como um programa de treinamento de 18 meses, promovendo pesquisas baseadas em sistemas de programação e metodologias de análise de dados.

“O projeto representa diferentes linhas de pesquisa, buscando explorar, prototipar e testar soluções e tecnologias que podem impactar o futuro dos serviços financeiros no Brasil”, afirmou o diretor de ESG do Nubank, Guilherme Vieira, ao Estadão. “O investimento nas universidades será convertido na produção de inovação para a sociedade, não somente para nós.”

O especialista destaca que a ideia é também promover pilares da agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança corporativa), fortalecendo áreas como a diversidade ao optar por instituições fora do eixo Rio-São Paulo.

Atualmente, a ação conta com quatro projetos em fase de desenvolvimento nas áreas de gestão de finanças pessoais e segurança da informação, para criar ferramentas que ajudem a simplificar a vida financeira das pessoas. Vieira afirma que a marca não descarta estudar no futuro novas áreas a serem exploradas.

NuFuturo visa fortalecer ecossistema de inovação no ambiente acadêmico Foto: Divulgação

Além da capacitação profissional, o projeto visa encontrar, por meio de pesquisas acadêmicas, soluções práticas para os problemas reais das pessoas e empresas. “Dentro do laboratório, os alunos têm a oportunidade de expandir suas habilidades técnicas e não técnicas, investigando a solução de problemas complexos e cooperando com o time do Nubank”, afirma o professor coordenador da UFCG, João Arthur Brunet.

Investimentos fora do Sudeste

A escolha da UFCG, UFBA e IFBA como parceiras visa diversificar os investimentos da startup para além do Sudeste — região que concentra investimentos de grandes empresas —, criando uma “agenda mais abrangente de impacto social”, priorizando as regiões Norte e Nordeste.

“A escolha dos Estados da Bahia e da Paraíba se deve à gama de talentos nas regiões, além de nossas metas de impacto social, diversificando investimentos também fora do eixo Sudeste”, afirma Vieira. Ele destaca que, a partir dos primeiros resultados, o Nubank deve avaliar se o projeto será estendido para universidades estaduais e privadas.

Para viabilizar o projeto, a startup construiu no campus das universidades parceiras espaços com recursos tecnológicos que possibilitem o desenvolvimento das pesquisas por alunos de computação, administração e engenharia de software.

Espaços com recursos tecnológicos construídos pelo Nubank nas universidades. Foto: Divulgação/ Nubank

As salas contam com ambientes adaptáveis, quadros de colaboração e sistema multimídia. Após a conclusão dos projetos, os locais seguirão disponíveis para que a comunidade acadêmica possa continuar trabalhando, realizando eventos e atividades em grupos.