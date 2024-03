Se restringirmos esse olhar às mulheres negras, os dados são ainda mais alarmantes. O PNAD[1] aponta que a cada três pessoas que não tem trabalho formal remunerado, porque precisam se dedicar aos afazeres domésticos ou tarefas de cuidados, duas são mulheres negras.

Para mulheres pobres e negras, vítimas do racismo estrutural[2], a disputa por uma vaga no mercado de trabalho, quando comparada com mulheres brancas e ricas é muito desigual. A Lei de Cotas para o ensino público federal, Lei nº 12.711/2012, com redação dada pela Lei 13.409/2016, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, visa a diminuir a desigualdade social entre pobres e ricos e brancos e negros, garantindo o acesso às universidades e cursos técnicos, por pessoas autodeclaradas pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, porém passados dez anos de sua promulgação ainda há muita desigualdade entre negras e brancas no preenchimento de vagas disponíveis no mercado de trabalho nas empresas públicas e privadas.

Enquanto na Noruega todas as empresas nacionais reservam 40% dos assentos em conselhos de administração para mulheres, no Brasil, tramita no Senado, o Projeto de Lei 112, desde 2010, com o mesmo objeto, e na Câmara dos Deputados, mais recentemente, o Projeto de Lei 7.881/2017, pretende incluir § 6º, na Lei das Estatais (Lei 13.303/2016), a fim de garantir 30% de assentos de mulheres nos Conselhos de Administração e Fiscal.

A realidade de mulheres pobres e negras no Brasil é muito dura. Ainda crianças, já estão trabalhando em casa, cuidando dos irmãos menores. Mais tarde, abandonam a escola para trabalhar em casas de família, como empregadas domésticas que só passaram a ter direitos iguais aos demais trabalhadores urbanos e rurais, com o advento da Emenda Constitucional 72/2012, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias de trabalho, totalizando 44 horas semanais, horas extras e adicional noturno.

A última reforma previdenciária, ocorrida em novembro de 2019, colocou fim à aposentadoria por tempo de contribuição, sem requisito etário, trazendo em seu lugar a conjugação do requisito idade mínima com tempo de contribuição. Fato que agravou ainda mais esse difícil caminho, a idade mínima para mulher saltou de sessenta para sessenta e dois anos, tornando o sonho da aposentadoria ainda mais distante para esse grupo já penalizado. A mudança que subsiste desde o fim de 2019, com algumas regras de transição, foi feita apenas sob a ótica numérica fiscal, sem se preocupar com a realidade da mulher brasileira.