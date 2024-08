Obras com restauro e alta tecnologia trazem novos palcos de música e jogos

Foram chamados profissionais de renome da arquitetura, do restauro e das artes plásticas para uma ação precisa em cada detalhe, para o Cultura Artística renascer na sua missão original: um local de apresentações de música. Isso exigiu um trabalho especial de isolamento acústico, item destacado pelo júri do Master. A artista plástica Sandra Cito criou uma instalação tridimensional para essa acústica, com 450 peças de gesso e curvas que chegam até 4 metros. Placas de aço atrás das paredes isolam o som. A sala maior, para espetáculos de médio porte, tem 770 lugares, palco para 80 músicos e um coro para 45 cantores. A sala menor, para 150 pessoas, é de uso múltiplo.

Outras 11 salas podem ser usadas para ensaios, cursos e palestras, para difusão e formação musical. Há ainda a Biblioteca Musical, com o acervo tombado pela Sociedade Cultura Artística. No térreo, uma livraria e um café ficarão abertos durante todo o dia, para manter o quarteirão vivo. O caixilho de 4 andares, com vista para a Praça Roosevelt, reforça essa integração.