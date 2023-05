Oi tem prejuízo líquido de R$ 17,6 bilhões no quarto trimestre de 2022

São Paulo - A Oi registrou prejuízo líquido de R$ 17,6 bilhões no quarto trimestre de 2022, ante prejuízo de R$ 3,5 bilhões registrados um ano antes. Os números foram divulgados há pouco pela companhia.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de rotina somou, no mesmo intervalo, R$ 396 milhões, uma queda anual de 75,4%, quando a Oi atingiu R$ 1,612 bilhão. A margem Ebitda de rotina ficou em 13,2% no acumulado de outubro a dezembro do ano passado, ante 32,9% apurado em igual período de 2021, recuo de 19,7 pontos porcentuais no comparativo anual.

No quarto trimestre de 2022, a receita líquida consolidada das operações brasileiras apresentou queda de 42,1% na comparação anual e de 4,7% ante o terceiro trimestre de 2022. No consolidado do ano, a baixa foi de 29,5% em relação ao quarto trimestre de 2022.

Oi está no momento na segunda recuperação judicial consecutiva Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O resultado, segundo a Oi, foi influenciado pela redução das receitas de operações descontinuadas, após a conclusão das alienações total da UPI Ativos Móveis e parcial da UPI InfraCo, conforme previsto no Plano Estratégico de Transformação da companhia.

A dívida líquida da companhia fechou o terceiro trimestre em R$ 19,079 bilhões, um recuo de 41,4% na comparação com igual período de 2021, quando a companhia registrou o indicador em R$ 32,573 bilhões.