Patentes e acesso à saúde: um desafio para o SUS

Um deles está na balança comercial de medicamentos. Em 2024, as exportações do setor alcançaram US$ 697,7 milhões, enquanto as importações somaram US$ 9,2 bilhões, resultando em um déficit de US$ 8,5 bilhões. No mesmo período, as exportações de farmoquímicos chegaram a US$ 144,3 milhões, enquanto as importações totalizaram cerca de US$ 2 bilhões, gerando um déficit de US$ 1,8 bilhão.

Esses produtos, que até recentemente não eram fabricados no Brasil, começaram a ser produzidos graças ao esforço de empresas nacionais como a Biomm, Libbs e a Bionovis, por meio de investimentos próprios, Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo e acesso à financiamentos do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).