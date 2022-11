Lula dá sinal verde, e PEC da Transição é protocolada com R$ 198 bilhões fora do teto de gastos

BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu protocolar a PEC da Transição no Senado nesta segunda-feira, 28, com apenas poucos ajustes em relação ao anteprojeto que já tinha sido apresentado pela equipe do PT. O principal deles é o prazo de retirada do programa Bolsa Família do teto de gastos, que deixa de ser permanente e passa a ser de quatro anos no texto protocolado.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para o terceiro mandato; PEC abre espaço no teto de gastos Foto: Evaristo Sá/AFP

A PEC abre um espaço de R$ 198 bilhões (sendo R$ 175 bilhões para o Bolsa Família, incluindo benefício extra de R$ 150 por criança) para o presidente eleito gastar além do teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. O valor não estará no texto da proposta, mas constará no Orçamento de 2023.

A estratégia acertada é negociar o texto depois na tramitação para um patamar de R$ 150 bilhões, mas há pressão no Congresso para reduzir esse valor ainda mais.

Como mostrou o Estadão mais cedo, essa foi a orientação do governo de transição no texto da PEC repassado ao relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI). A proposta foi protocolada ainda hoje para não perder o prazo dado pelos senadores, que é até esta terça-feira. A ideia, segundo Castro, é que o texto seja aprovado até 16 de dezembro.

O texto mantém a flexibilização de gastos para investimentos de R$ 23 bilhões, que poderão ficar fora do teto se houver excesso de arrecadação extraordinária (receitas não esperadas). Despesas bancadas com doações de recursos também ficarão fora do teto. Os ajustes foram apenas técnicos.

Para o coordenador do Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Manoel Pires, o governo Lula está pedindo “bastante” ao Congresso. “De certa forma, vai abrir um espaço fiscal grande nos próximos anos e tirar um pouco o poder que o Congresso na definição de Orçamento no sentido de que o governo não vai mais recorrer aos parlamentares o tempo inteiro para fazer uma PEC sempre que ele precisar fazer uma mudança orçamentária”, disse Pires.

Continua após a publicidade

Segundo ele, haverá um processo negocial de redução do alcance da proposta porque o Congresso dificilmente abrirá mão de tanta barganha “logo de cara”. “Desde o começo que surgiu essa PEC nesse formato, entendo que fazia parte de uma estratégia de negociação para se chegar a um denominador comum”, acrescentou.

Na sua avaliação, o denominador comum que as negociações da PEC deverão chegar a um valor em torno a R$ 130 bilhões para aumento das despesas fora do teto de gastos. Para ele, esse valor é suficiente para o governo ter um Orçamento “direito”, mantendo a despesa primária constante em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) ou com ligeira queda, o que ajudaria na política de juros do Banco Central.

Pires alertou que o prazo de quatro anos tira força de discussão de um regime fiscal novo para substituir o teto de gastos. “Eles (o governo de transição) tentaram consertar esse mensagem que ficou implícita com a PEC desse jeito”, disse. Para ele, é razoável um prazo de dois anos.