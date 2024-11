Plaenge lança empreendimento de luxo nos Jardins, ancorado em seu legado de 54 anos

A Plaenge, seguindo sua tradição de desenvolver projetos icônicos nas cidades em que atua, decidiu inovar na região dos Jardins com o lançamento do Etmo Jardins, seu segundo empreendimento em São Paulo. É entre as ruas arborizadas do bairro, já conhecido pela elegância de residências históricas, restaurantes premiados e boutiques internacionais, que a incorporadora reforça seu legado de desenvolver projetos diferenciados, rompendo com as formas retas e trazendo a suavidade das linhas curvas na fachada e interiores.

Após o lançamento bem-sucedido de um projeto de alto padrão em Moema, a empresa encontrou um terreno raro, com mais de 1.840 m², localizado na rua Dr. Melo Alves, próximo à rua Oscar Freire, no quadrilátero mais desejado dos Jardins. “Desde a concepção inicial do Etmo Jardins, pensamos em trazer a nossa verdadeira essência, buscando, em todos os detalhes, superar as expectativas de nossos clientes, assim como somos reconhecidos nas cidades em que atuamos há mais tempo”, explicou Fernando Motta, superintendente da Plaenge em São Paulo.

“Para o Etmo Jardins, estudamos detalhadamente as características do terreno, entorno, do perfil do potencial morador e definimos como objetivos principais desenvolver um projeto de alto padrão, sofisticado com flexibilidade de plantas e áreas de lazer com espaços que criassem a sensação do cliente estar fora da cidade”, detalha Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge.

O projeto conta com apartamentos que variam entre 181 a 277 m², com três e quatro suítes e duplex de 477 m².

Conceito arquitetônico do Etmo Jardins quebra a tradição das formas retas com linhas curvas na fachada e nos interiores Foto: Divulgação/Plaenge

No desenvolvimento da fachada, a construtora buscou trazer um contraponto à monotonia das formas retas preponderantes no entorno. Assim, o Etmo Jardins apresenta leveza nas curvas, nos detalhes do formato abaulado nas vigas, e nos pilares redondos que juntos dão mais suavidade ao projeto.

As curvas dos terraços foram projetadas de forma que propiciem uma melhor vista frontal das unidades. As áreas comuns são outro ponto de destaque, com espaços projetados para oferecer um refúgio em meio ao dinamismo de São Paulo, como a piscina no 16º andar, com uma vista panorâmica para o verde do Hospital das Clínicas. Além disso, as plantas flexíveis atendem diferentes perfis de moradores.

“Para que o futuro morador comece a sentir o privilégio de viver no Etmo Jardins, investimos em um grande Showroom no próprio terreno, onde poderemos apresentar todos os diferenciais do projeto, da Plaenge, da localização, bem como do apartamento decorado, desenvolvido pela LW Design Group. O escritório de arquitetura internacional, que além da decoração de interiores, desenvolveu a fachada do prédio” disse Fabian.

Valorização da história

A Plaenge possui o título de Maior Construtora de capital fechado do país e comanda operações em 9 cidades brasileiras e em três no Chile, desenvolvendo projetos reconhecidos internacionalmente. A empresa ainda soma mais de 480 empreendimentos entregues, entre os nacionais e os chilenos, ao longo dos últimos 54 anos de história, e possui 80 canteiros de obras em execução simultâneos.

“O sucesso do nosso primeiro empreendimento em Moema, em 2023, e a demanda por imóveis de alto padrão em São Paulo reforçou nossa decisão de continuar investindo e lançando empreendimentos na cidade. Além disso, São Paulo sempre fez parte da nossa história familiar. Foi onde meu pai, Ézaro Fabian, deu os primeiros passos na engenharia civil, uma jornada que moldaria o futuro da Plaenge. Agora estamos de volta para deixar nosso legado nos Jardins”, relembra Fabian.

Abertura do Stand e Decorado

No próximo sábado, dia 9 de novembro, será realizada a abertura do decorado do Etmo Jardins — um espaço que promete surpreender até os clientes mais exigentes do mercado de alto luxo. Localizado na Rua Melo Alves, 228, nos Jardins, o decorado foi cuidadosamente projetado para destacar o conceito diferenciado deste empreendimento.

Números do Grupo Plaenge

- Ano de fundação: 31 de março de 1970

- Operações em 9 cidades de seis estados brasileiros e 4 cidades no Chile

- Mais de 490 empreendimentos imobiliários entregues

- Mais de 80 canteiros de obras em execução simultâneos no Brasil e no Chile

- Mais de 117 mil pessoas moram em imóveis construídos pela Plaenge

- R$ 2,9 bilhões em vendas líquidas em 2023