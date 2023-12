Por dentro das ‘lojas de lixo’, onde as pessoas fazem fila para comprar produtos rejeitados

Em estacionamentos de shopping centers nos Estados Unidos, as pessoas começam a fazer fila às 7h da manhã para vasculhar o lixo de outras pessoas.

“Eu chamo isso de mergulho na lixeira”, disse Adriane Szackamer, psicóloga e mãe de dois filhos que mora no subúrbio de Highland Park, em Chicago.

Szackamer e sua filha estão entre os milhares de caçadores de pechinchas que se aglomeram nas “lojas de lixo” dos Estados Unidos para comprar mercadorias devolvidas de varejistas como Kohl’s, Target, Walmart e Amazon por apenas US$ 1.

Em 2022, os americanos devolveram US$ 816 bilhões em mercadorias, de acordo com a National Retail Federation. Mas nas dezenas de lojas de lixo que surgiram em todo o país, essa mercadoria agora está ganhando uma segunda vida, pois os proprietários das lojas compram caminhões de paletes de mercadorias devolvidas diretamente dos varejistas ou de empresas de liquidação.

As mercadorias podem variar de brinquedos de plástico e máscaras faciais a iPads e ferramentas elétricas. Os preços normalmente são mais altos no dia do reabastecimento, o dia seguinte à chegada de um novo caminhão, começando em cerca de US$ 10 por item e diminuindo gradualmente ao longo da semana.

Loja BinCredible Deals em Marietta, na Geórgia (Estados Unidos). Produtos rejeitados fizeram sucesso na Black Friday Foto: Christian Monterrosa / The Washington Post

“Para mim, é a emoção do que posso encontrar”, disse Szackamer, que comprou um colchão de ar e bancos de bar por apenas US$ 10 cada. “O que posso comprar que ninguém mais pode comprar?”

Na Black Friday, The Washington Post visitou a BinCredible Deals em Marietta, Geórgia, a Best Bargain Bin em Fox Lake, Illinois, e a UnBox no Brooklyn, Nova York, para investigar a última moda em liquidação, um setor de longa data que visa diminuir a perda de se livrar de bens indesejados.

Histórias de pessoas revendendo itens devolvidos ou revirando paletes como atividade secundária nas mídias sociais ajudaram a popularizar os depósitos de lixo como uma caça ao tesouro potencialmente lucrativa. Muitos proprietários de depósitos de lixo publicam vídeos de novas mercadorias no TikTok ou no Instagram para incentivar os clientes a se alinharem cedo na esperança de conseguir as melhores ofertas. O porta-voz da Target, Brian Harper-Tibaldo, disse que quando um item que não pode ser revendido é devolvido, a loja trabalha com “serviços de terceiros para recuperar, doar, reciclar ou reutilizar materiais”.

Stelian Gherman abriu a BinCredible Deals em 2021 depois de deixar uma carreira corporativa que o deixava infeliz. Administrar uma loja de lixo é confuso e desafiador, mas a independência faz com que seja “o melhor trabalho de todos”, disse ele. O segredo é manter boas relações com os fornecedores.

Gherman diz que os depósitos de lixo estão apenas começando a decolar.

À medida que mais pessoas abriram lojas de lixo, Subhi Khalil, que administra a Unbox desde 2021, disse que a concorrência por boas mercadorias ficou muito acirrada.

A preparação

Tanika West termina seu turno atendendo ligações de crise para o Departamento de Assuntos de Veteranos às 5h30. Alguns dias por semana, ela entra no carro depois do trabalho, toma um café ou café da manhã e, às 6h30, está estacionada do lado de fora da BinCredible Deals. É quando, disse West ao The Post, “eu trabalho em meu pequeno plano”.

Enquanto espera a loja abrir, West assiste aos vídeos postados nas mídias sociais por Gherman na noite anterior. “Se você assistir ao vídeo com atenção, poderá avaliar onde tudo está”, disse ela. “Eu observo a cor das caixas e a posição.”

West também é chef e tem uma pequena empresa de bufê. Originalmente, ela foi às caixas para comprar um iPad de US$ 10, mas continua voltando em parte porque consegue encontrar boas ofertas em equipamentos de bufê, como copos pequenos para servir aperitivos, suportes para bolos e recipientes para temperos. Nos dias mais movimentados, ela disse que já há uma longa fila às 8 horas da manhã. Quando a loja abre e as luzes se acendem, ela sabe exatamente o que está procurando e onde ir.

West não é a única compradora que fica de olho na página de mídia social de sua loja de artigos de lixo local. Em Fox Lake, Kendra Smeigh e seu marido, Jamie, se preparam para suas viagens de fim de semana à Best Bargain Bin verificando o Facebook, onde a proprietária da loja, Yana Polikarpova, publica fotos e vídeos de novos itens.

“Eu dou uma olhada e vejo se há algo bom”, disse Smeigh. Se ela e o marido virem algo que queiram, como o presente de Natal perfeito ou algo para um projeto de reforma da casa, eles entram na fila mais cedo para garantir que vão pegar um carrinho.

Polikarpova tenta aumentar a expectativa na Best Bargain Bin cobrindo as caixas com lençóis pretos. Enquanto esperam, Smeigh e seu marido decidem em qual caixa ficarão quando entrarem.

Para deixar o público animado, Polikarpova distribui bilhetes de rifa para um único item de destaque, como um par de fones de ouvido ou um conjunto de edredons.

“Eles escolhem um vencedor da rifa”, disse Smeigh. “E então, três, dois, um, eles tiram os lençóis”.

A busca

Quando colocou a mão na lixeira na manhã da Black Friday, a primeira coisa em que Smeigh tocou foi nas luzes de computador Govee, que eram perfeitas para a configuração do videogame do marido. Ela as comprou por US$ 10 - uma pechincha em comparação com o preço de varejo de US$ 60.

O truque é agir rapidamente e não se distrair com coisas que você não precisa, disse ela. As multidões e a competitividade “podem ser esmagadoras, especialmente quando estou segurando meu filho”. A família tenta gastar não mais do que “uma hora, uma hora e meia no máximo”.

Loja Best Bargain Bin, especializada em produtos devolvidos, em Fox Lake, Illinois; funcionários repõem mercadorias na Black Friday Foto: Jamie Kelter Davis / The Washington Post

“Você precisa estar de bom humor para fazer isso”, disse Szackamer, o psicólogo de Illinois. “Você precisa estar de moletom e tênis de ginástica e pronto para brigar com as pessoas.”

Szackamer foi pela primeira vez às caixas com uma amiga para fazer compras para um chá de bebê. A amiga havia memorizado o design da caixa do berço que ela queria comprar.

Mas, embora o planejamento seja eficaz, Szackamer disse que nunca verifica as ofertas da loja online com antecedência. É mais divertido ser surpreendida, disse ela, embora verifique os preços enquanto faz compras para avaliar a qualidade do negócio.

Na Black Friday, a filha de Szackamer viu algumas pistolas de água e boias de piscina em forma de hipopótamo que ela achou que seriam perfeitas para festas no campus da faculdade. Mas uma criança também havia visto os brinquedos.

“Houve muita gritaria”, disse Szackamer, rindo. “Ela dizia: ‘Saiam da frente! Saia do meu caminho!”

O saque

A Black Friday foi a primeira visita de Josh Rapier à Best Bargain Bin. Ele comprou luzes de 12 volts para seu caminhão, fones de ouvido com cancelamento de ruído, um ventilador de torre e uma churrasqueira portátil Weber Smokey Joe.

Ele disse que “definitivamente voltaria” e talvez até “fosse um pouco mais agressivo” em sua próxima visita.

Além dos flutuadores de piscina, a família Szackamer voltou para casa com novos bancos de bar, um colchão de ar queen-size e uma smart TV Samsung da seção VIP que custou US$ 34. Mas a ida preferida de Szackamer aos caixotes foi quando ela encontrou um pacote de 50 organizadores de gaveta que havia comprado anteriormente na Amazon por US$ 17,99.

“Eu o devolvi e depois o encontrei e o comprei novamente” nas caixas por apenas US$ 10, disse Szackamer. “Não precisávamos deles, mas depois os comprei novamente porque estavam super baratos.”

Muitos clientes das lixeiras disseram que acham viciante a emoção de caçar pechinchas. Smeigh disse que gosta tanto que levou seus pais a fazerem isso. E em Atlanta, West disse que está viciada em ir aos caixotes, comparando com a tendência de seu pai de jogar no cassino.

“Sinto que já conquistei alguma coisa quando encontro um bom negócio”, disse ela. “Eu consegui algo se desenvolver um método que garanta que eu consiga o que quero.”

Depois de uma longa noite ouvindo o desespero das pessoas que ligam para a linha direta de suicídio, “é relaxante”, disse West. Em sua viagem mais recente, ela comprou suprimentos para sua empresa de catering, panos e mamadeiras para o novo bebê de sua sobrinha e uma torradeira. Ela também comprou vestidos formais para sua filha, perucas novas, meias de compressão e uma lancheira elétrica para seu noivo motorista de caminhão.

“Isso me faz sentir como se estivesse cuidando da minha família, o que me ajuda a lidar com a minha depressão”, disse ela. “Fazer compras me permite ter controle sobre algo em minha vida. Quando compro essas coisas, sinto uma explosão de serotonina e adrenalina do tipo: ‘Sim! Consegui!”

