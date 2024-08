As exportações da China aumentaram 7% em julho em relação ao mesmo mês do ano anterior, abaixo das previsões dos economistas de um crescimento próximo a 10%, já que tensões comerciais e o enfraquecimento do crescimento nos Estados Unidos e outros grandes mercados pesaram sobre a demanda.

PUBLICIDADE Para tentar revitalizar a economia estagnada desde a pandemia, os líderes chineses aumentaram o investimento em manufatura. Apesar disso, a economia chinesa está crescendo mais lentamente do que o esperado. As medidas para controlar a inflação por meio do aumento das taxas de juros afetaram a demanda dos consumidores nos países ocidentais afluentes. Por outro lado, as importações aumentaram 7,2%, chegando a US$ 215,9 bilhões. Esse movimento ganhou impulso devido ao aumento das movimentações comerciais com outros países asiáticos, que agora fornecem muitos componentes industriais, materiais e produtos de consumo para a China.

Carros para exportação esperando para serem carregados em um navio em um porto em Lianyungang, na província de Jiangsu, no leste da China. Foto: STR/AFP

Os dados indicam que as remessas para os países do Sudeste Asiático, bloco que agora é o maior parceiro comercial de Pequim, aumentaram 11%, enquanto para os Estados Unidos cresceram só 2,4%.

As exportações totalizaram US$ 300,6 bilhões em julho, expandindo-se em ritmo mais lento nos últimos três meses seguidos, fator que causou um superávit comercial para julho de US$ 84,7 bilhões. Apesar disso, a cifra é inferior ao recorde de US$ 99,1 bilhões registrado no mês anterior. No acumulado de 2024, entre janeiro e julho, o superávit aumentou quase 8% de janeiro a julho no comparativo com o mesmo período de 2023.

Ainda no acumulado do ano, as exportações da China aumentaram 4% em relação ao ano anterior, enquanto as importações tiveram um aumento de apenas 2,8%, já que o crescimento da demanda do consumidor permaneceu fraco.

O destaque de remessas foram para produtos de TI e computadores, bem como as importações dos componentes necessários para fabricá-los. “Assim, duvidamos que a surpresa positiva no crescimento das importações possa enviar um sinal de forte recuperação da demanda interna”, disseram os economistas do banco de investimentos UBS, ao comentar o desempenho das contas do comércio internacional do país asiático.

A previsão é a de que as exportações da China enfraqueçam nos próximos meses, à medida que entrarem em vigor as taxações sobre veículos elétricos por parte de americanos e europeus. Relatos indicam que cargueiros foram vistos transportando grandes carregamentos de veículos para portos europeus antes da entrada em vigor dessas tarifas. As exportações de veículos aumentaram 18% nos primeiros sete meses do ano em relação ao mesmo período de 2023.

É provável que a recuperação das importações em julho se consolide à medida que o governo se movimenta para apoiar a demanda do consumidor e reavivar o setor imobiliário em dificuldades da China, segundo Zichun Huang, economista da China na Capital Economics. “Esperamos que os volumes de importação aumentem ainda mais nos próximos meses. A liderança parece mais preocupada com as perspectivas de curto prazo em comparação com alguns meses atrás, e sinalizou um aumento nos gastos fiscais. É provável que isso impulsione a atividade de construção, aumentando a demanda por commodities industriais”, disse Huang. / AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.