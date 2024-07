Por que o iene está caindo e quais os reflexos na economia e na defesa do Japão

O colapso do iene neste ano, que atingiu o nível mais baixo em quase quatro décadas, está prejudicando os planos do Japão para seu maior desenvolvimento militar na história do pós-guerra.

O governo reduziu os pedidos de aeronaves, e as autoridades alertam que outros cortes podem ser iminentes. O Japão compra grande parte de seus equipamentos militares de empresas americanas, em transações feitas em dólares. O poder de compra do governo foi drasticamente corroído pelo valor cada vez menor do iene. "A capacidade de defesa real e nossa meta original não estão alinhadas", disse Satoshi Morimoto, ex-ministro da defesa japonês, em entrevista. O valor do orçamento de defesa em cinco anos "foi efetivamente reduzido em 30%", disse Morimoto.

O porta-aviões Theodore Roosevelt durante os exercícios aéreos e navais realizados pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul no Mar da China Oriental no mês passado Foto: Seaman Aaron Haro Gonzalez/AP

A dor de cabeça cambial do Japão ocorre em um momento crítico. O grande aumento nos gastos militares do país tinha o objetivo de fortalecer as defesas enquanto Tóquio enfrenta as crescentes ameaças de mísseis da Coreia do Norte e outros desafios impostos pela China, incluindo o temor de um possível conflito entre a China e Taiwan.

Em 2022, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou uma nova estratégia de segurança nacional que mais do que dobraria o valor destinado à defesa. O orçamento de 43 trilhões de ienes em cinco anos, equivalente a cerca de US$ 319 bilhões (R$ 1,7 trilhão, pela cotação de quarta-feira,10) na época, ajudaria o Japão a impedir ataques, dando-lhe a capacidade de atingir bases em território inimigo.

O novo orçamento rompeu com o precedente de longa data sobre restrições de gastos e dependência das forças dos EUA. Kishida saudou o aumento dos gastos militares como um “ponto de virada” na história do Japão.

O problema é que o orçamento foi baseado em uma taxa de câmbio de 108 ienes por dólar, que, mesmo naquela época, estava longe da taxa real de cerca de 135 ienes por dólar. Agora, com o enfraquecimento do iene para 161 em relação ao dólar, o custo dos equipamentos, incluindo helicópteros, submarinos e tanques, disparou.

Historicamente, um iene fraco ajudou os grandes exportadores do Japão, como a Toyota Motor, tornando seus produtos mais baratos e mais competitivos no exterior. Mas ele encarece as importações. A luta do governo para comprar equipamentos militares é um exemplo de como esses custos mais altos estão pressionando a economia do Japão. A queda no valor do iene nos últimos três anos aumentou o preço de produtos básicos, como alimentos e combustível, e pesou sobre os gastos das famílias.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, chega na quarta-feira, 10, à Base da Força Aérea de Andrews, no Estado de Maryland, para participar da cúpula da Otan em Washington Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Recentemente, o Banco do Japão, o banco central do país, passou a se preocupar mais com o impacto do iene sobre os preços das importações. Muitos analistas de mercado e traders esperam que o banco aumente as taxas de juros este ano, possivelmente já neste mês. Taxas de juros mais altas atraem mais investidores para os ativos japoneses, aumentando a demanda pelo iene e sustentando o valor da moeda.

“Estou seriamente preocupada com essa questão do orçamento de defesa e, principalmente, com o efeito que o iene enfraquecido terá sobre o enfrentamento das ameaças norte-coreanas e das possíveis ameaças chinesas”, disse Maiko Takeuchi, consultora do Instituto de Pesquisa de Economia, Comércio e Indústria do Japão.

Várias tecnologias essenciais para a capacidade do Japão de realizar contra-ataques - incluindo os mísseis Tomahawk fabricados nos EUA - aumentaram de preço devido à desvalorização do iene, de acordo com Takeuchi, que trabalhou anteriormente em uma agência governamental que supervisionava as compras militares.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “A essa altura, até mesmo os equipamentos militares fabricados no Japão estão subindo de preço porque muitas peças internas são adquiridas no exterior”, disse Takeuchi. “O Japão já está cortando a aquisição de determinadas aeronaves e, se não for possível aumentar o orçamento, mais cortes se tornarão inevitáveis”, acrescentou. Quando foi anunciado pela primeira vez, o orçamento militar quinquenal do Japão foi visto pelos especialistas em segurança como uma declaração poderosa: o país oficialmente pacifista estava demonstrando sua determinação aos Estados Unidos e a outros aliados abalados pelo recente crescimento militar da China e outras ameaças territoriais. À medida que a China estreita os laços econômicos e militares com a Rússia, outras nações da Ásia-Pacífico também aumentam seus orçamentos militares. Para o Japão, o orçamento elaborado há dois anos colocaria os gastos com defesa em cerca de 2% da produção econômica do país em 2027, alinhando-se com uma meta estabelecida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte.

“O plano de defesa do Japão foi uma declaração ousada”, disse Jonathan Grady, diretor fundador da empresa de consultoria Canary Group, que assessorou o governo japonês em estratégias relacionadas ao financiamento de gastos com defesa. “O desafio agora é honrar esse compromisso”, disse ele. “O Japão corre o risco de perder a credibilidade neste momento se não conseguir fazer isso.”

Kishida enfrenta opções limitadas para financiar um orçamento de defesa maior. A dívida pública do Japão é mais do que o dobro de sua produção econômica, e os aumentos de impostos têm sido historicamente impopulares e prejudiciais à sua economia.

A Coreia do Norte respondeu aos exercícios lançando dois mísseis balísticos na semana passada. Ela prometeu uma resposta “esmagadora” ao que a mídia estatal descreveu como uma relação entre o Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul que estava começando a se assemelhar à “versão asiática da Otan”.

Morimoto, ex-ministro da defesa, disse que estava pensando em como o Japão poderia suportar as restrições financeiras atuais e, ao mesmo tempo, manter intacto o seu desenvolvimento militar.

Morimoto, 83 anos, que serviu na força de autodefesa do Japão por 14 anos, é membro de um painel de especialistas criado este ano para aconselhar sobre as estratégias de defesa do Japão. O grupo se reuniu em fevereiro e continuará a se reunir até o final do ano, quando precisará decidir o que recomendar para o orçamento de defesa do próximo ano.

Ele disse que a lição aprendida pelo Japão com as recentes flutuações cambiais foi que os gastos militares não podem mais ser fixados em um número preciso. Em vez disso, afirma ele, o foco precisa estar na construção de capacidades militares em termos de substância.

Com relação às flutuações cambiais, “ninguém esperava uma mudança tão grande em apenas três anos, e não tenho dúvidas de que haverá mais coisas inesperadas por vir”, disse Morimoto. “Mas se isso e aquilo forem adiados, nossa defesa - a defesa do Japão - não estará completa.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.