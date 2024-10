Por que o número de brasileiros que saem do trabalho por vontade própria tem batido recorde?

Wellington Melo, do Rio de Janeiro, atuou no comércio, como vendedor, por 11 anos – desde os 18, ele saía de casa seis vezes por semana, incluindo feriados, para trabalhar. Foi em 2024 que ele tomou a decisão que aguardava há muito tempo: saiu do antigo emprego e mudou de área. Hoje, Wellington é assessor de uma pequena empresa no Rio de Janeiro, com 6 funcionários, e não poderia estar mais feliz – mesmo recebendo só metade do ganhava antes.

“Continuo conseguindo pagar as contas, e agora tenho o final de semana livre, posso sair com meus amigos, estudar, aproveitar a praia do Rio de Janeiro, que está sempre um calor… Posso viver minha vida, e não só o trabalho”. Ele descreve em uma palavra sua decisão: “custo-benefício”.

“Foram três empresas de comércio que já trabalhei. Uma delas era em Vila Isabel. Moro em Jacarepaguá. Gastava 1h30 de ida e 1h30 de volta. Chegava em casa 23 horas, às vezes meia-noite, dependendo do ônibus. Vivi dois anos e meio nessa rotina”. Na assessoria, percebe esse salário menor como um início de carreira, e dá muito valor ao ambiente flexível oferecido pela empresa. Se puder, diz ele, ficará lá por muito tempo ainda.