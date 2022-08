Preço do leite só deve começar a cair em outubro; produto já subiu quase 80% este ano

A fase mais crítica da disparada do preço do leite, que fez do produto o vilão da inflação e diminuiu a presença nas prateleiras dos supermercados, pode estar ficando para trás. A queda de preços no atacado que começa a ser registrada neste mês por causa da maior oferta e também o fim do período de seca podem trazer um alívio para o bolso do consumidor.

Em julho, o leite subiu mais de 25% no varejo e acumula alta de quase 80% no ano, segundo o Índice de preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a medida oficial da inflação do País.

Mas, desde o início de agosto até a última terça-feira (16), a cotação do litro de leite no atacado de São Paulo já caiu quase 17%, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

“O pior momento de alta de preços acho que já passou”, afirma o pesquisador em economia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gado de Leite, Samuel José de Magalhães Oliveira. Ele pondera que o nível de preços anterior à pandemia não deve ser retomado, mas acredita que as cotações atuais muito elevadas cedam neste segundo semestre. O economista-chefe da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Diego Pereira, é outro que aposta num recuo de preços ao consumidor em meados de outubro.

O leite subiu mais de 25% no varejo em julho e acumula alta de quase 80% no ano, segundo o IPCA Foto: José Patricio/Agência Estado

Entressafra atípica

Além da forte seca, o pesquisador da Embrapa explica que uma combinação desfavorável de fatores levou à disparada do preço do leite. Entre eles, estão os choques de preços dos grãos usados na alimentação do gado, como milho e soja, e os lockdowns provocados pela pandemia. Também a guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores de grãos, encareceu ainda mais o custo do litro de leite.

O resultado foi que o gasto para produzir leite disparou e o preço oferecido pelas indústrias, pressionado pelo consumo fraco no varejo, não cobriu esse aumento. O pico da alta de custos medidos pela Embrapa ocorreu em agosto do ano passado, quando os aumentos acumulados em 12 meses chegaram a 40%, diz o pesquisador.

Sem uma remuneração adequada, produtores descartaram matrizes e até desistiram do negócio. Esse quadro explica a alta explosiva de preços no varejo que houve até um mês atrás, com forte redução na oferta.

Falta

No mês passado, o leite de caixinha foi o produto campeão de falta nos supermercados, com uma ruptura de 22,7% do volume regulamente ofertado. É o maior índice de ruptura registrado pelo produto no varejo em três anos, desde janeiro de 2019, aponta pesquisa nacional da consultoria Neogrid. A empresa monitora eletronicamente 80% das maiores redes de supermercados do País. Pereira, da Apas, diz que a falta do produto no varejo é resultado das negociações mais intensas entre os supermercados e os laticínios, exatamente por conta da alta de preços.

Segundo o Oliveira, da Embrapa, esta foi uma das piores entressafras. No primeiro trimestre, a captação de leite pela indústria, que reponde pela maior fatia do mercado, foi de 5,9 bilhões de litros. É um volume 10,3% menor comparado ao mesmo período do ano anterior. “Há quatro anos não tínhamos uma captação de leite tão baixa”, diz.

Reversão

No entanto, o quadro começou a mudar. Os preços elevados oferecidos pelas indústrias voltou a estimular os produtores. Adicionalmente, os sinais de recessão na economia global provocaram queda nas cotações dos grãos e aliviaram custos. De janeiro a julho, os gastos com produção de leite subiram apenas 1,2%, aponta a Embrapa.

“Poucas vezes houve um estímulo tão forte via preço para o aumento da produção como neste meio de ano”, frisa Oliveira. Ele conta que há relatos de produtores que estão dando mais ração aos animais, a fim de obter um ou dois litros a mais de leite por dia. Essa mudança já começa a ter impacto no aumento da oferta, nos preços e na normalização do abastecimento.