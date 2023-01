Presidente da Febraban assina manifesto de apoio a Josué Gomes, da Fiesp

BRASÍLIA – O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), advogado Isaac Sidney, acaba de subscrever, “em caráter estritamente pessoal”, a carta de nove empresários e economistas em apoio à permanência de Josué Gomes da Silva na presidência da Federação das Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

Sidney disse ao Estadão que tem “especial admiração e apreço” por Josué, destituído do cargo por 47 votos a 1, com duas abstenções, numa assembleia que está sendo questionada dentro da própria Fiesp: “Não há como não apoiar nesse momento o Josué, que conheço há mais de 10 anos e por quem tenho especial admiração e apreço”, declarou.

Destituição de Josué Gomes da Fiesp foi aprovada por 47 votos a 1, com duas abstenções. Foto: Karim Kahn/Fiesp

A carta, intitulada “Manifestação de apoio a Josué Gomes”, foi originalmente assinada por membros do Comitê Pela Democracia: Ana Elisa Bechara, Arminio Fraga, Caio Magri, Celso Campilongo, Clemente Ganz Lúcio, Juruna, Maria Alice Setubal, Oscar Vilhena Vieira e Ricardo Patah.

Parte do texto diz que “Causa particular repulsa o fato de que pese contra a permanência de Josué Gomes na presidência da instituição o seu apoio ao “Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça”, organizado por este Comitê, e lido no dia 11 de agosto de 2022, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco”.

Em entrevista à GloboNews na quarta-feira, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que pretende fazer uma reunião de Josué com os comandos militares, para discutir a indústria de defesa. A citação foi compreendida com apoio ao empresário, filho do vice-presidente de Lula nós dois primeiros mandatos, José Alencar Gomes da Silva.