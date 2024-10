Os problemas da Volkswagen refletem a estagnação da economia alemã

Nenhum setor é mais importante para a economia alemã do que o de automóveis. E nenhuma montadora é mais importante do que a Volkswagen.

Os problemas que estão afetando a lucratividade da marca principal da Volkswagen — mão de obra cara, estruturas organizacionais complicadas e a incapacidade de acompanhar os avanços das montadoras chinesas — refletem os problemas enfrentados pela economia alemã em geral.

Na segunda-feira, 7, o governo alemão disse que a economia teria uma contração de 0,2% em 2024, abaixo da projeção anterior de crescimento de 0,3%. O setor industrial, que não conseguiu se recuperar dos choques da pandemia de covid-19 e da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, está puxando a produção para baixo.

Após anunciar em setembro que poderia pela primeira vez fechar fábricas na Alemanha (na foto Wolfsburg, norte do país), a Volkswagen iniciou negociações tensas com os sindicatos e reiterou que os seus custos são excessivos e as margens de lucro, baixa Foto: Ronny Hartmann/AFP

A Alemanha também parece ter perdido alguma influência na União Europeia, que votou no dia 4 de outubro para impor tarifas mais altas sobre veículos elétricos importados da China, um importante parceiro comercial da Alemanha.

Alguns economistas atribuem a raiz dos problemas, tanto na Volkswagen quanto na Alemanha como um todo, a uma oportunidade perdida de investir no futuro durante o que muitos chamam de “década de ouro”, quando a produção do país cresceu 14% após a recessão econômica global de 2008.

“A economia alemã foi muito bem, e a Volkswagen também”, disse Jens Südekum, economista da Universidade Heinrich Heine, em Düsseldorf.

Naqueles anos, a Volkswagen exportou carros com motores a combustão para toda a Europa e para a China, tornando-se a maior montadora do mundo em vendas em 2016. Ela manteve essa posição até 2019, apesar de um escândalo de fraude em testes de emissões na Europa e nos Estados Unidos, que custou à empresa mais de € 31 bilhões, ou US$ 34,6 bilhões.

Lei limita investimento

O governo alemão acumulou superávits orçamentários de 2014 a 2019. As taxas de juros eram negativas, e a Alemanha poderia ter tomado empréstimos para investir em infraestrutura pública, digitalização e transformação para uma economia verde. Em vez disso, aprovou uma lei que consagra um orçamento equilibrado em sua Constituição, uma medida que continua a limitar o investimento.

“De certa forma, a Alemanha foi bem-sucedida demais e as pessoas se tornaram complacentes, pensando que o sucesso continuaria para sempre”, disse Südekum. “E agora sabemos que esse não é o caso.”

“Os cortes não são um conceito futuro”, disse Thorsten Gröger, um dos principais negociadores do IG Metall, à multidão que se reuniu no pátio do palácio de verão da Casa de Hanover, uma antiga dinastia real. Ele pediu que a montadora reduzisse a burocracia e a complexidade e desenvolvesse uma estratégia de sobrevivência.

Mas os representantes da empresa apontam para os generosos benefícios desfrutados pelos trabalhadores da Volkswagen, incluindo a possibilidade de até 36 dias de férias — seis a mais do que o padrão do setor.

Custos trabalhistas preocupam

A pressão da China, com seus veículos elétricos (na foto, a BYD expõe alguns de seus veículos em estande em feira em Frankfurt), agrava a crise na Volkswagen na Alemanha Foto: Ingmar Bjorn Nolting/NYT

A mídia alemã informou que até 30 mil empregos poderiam ser perdidos — um número que a empresa até agora se recusou a confirmar. Essa medida não seria sem precedentes. A empresa demitiu mais de 37 mil trabalhadores entre 1971 e 1975, uma medida que ela credita à recuperação da lucratividade na época.

Os trabalhadores prometeram levar sua luta para as ruas assim que o período de paz obrigatório em torno do início das negociações expirar, o que pode acontecer no final de novembro, no máximo.

“Falar nunca salvou nenhum emprego”, disse uma programadora de uma fábrica da Volkswagen que produz motores elétricos, cujo nome é Anne-Marie, no comício em Hanover.

Os políticos alemães avaliaram se deveriam intervir para ajudar a sustentar a Volkswagen, especialmente em face da desaceleração econômica que o país está enfrentando. O setor automobilístico dá emprego a 773 mil pessoas, sem contar os empregos em centenas de empresas menores e fornecedores.

Um dos maiores fornecedores, a ZF, anunciou este ano que cortaria até 14 mil postos de trabalho em quatro anos, citando a queda na demanda por veículos elétricos como um dos motivos.

Subsídio aos elétricos teve corte

No ano passado, o governo alemão interrompeu abruptamente um subsídio para incentivar a venda de carros elétricos, fazendo com que muitos clientes recuassem. A medida não apenas prejudicou a demanda, mas também fez com que os clientes questionassem a ambição geral da Europa de proibir a venda de carros novos com motores a combustão até 2035.

Nas últimas semanas, alguns políticos na Alemanha pediram que a proibição fosse suspensa ou, pelo menos, estendida, uma medida que, segundo os economistas, cria mais confusão para os consumidores.

Ao mesmo tempo, a União Europeia está se preparando para aumentar as tarifas sobre os veículos elétricos importados da China, com o objetivo de nivelar o campo de atuação das montadoras europeias, que, segundo eles, não se beneficiaram da quantidade de subsídios estatais que suas contrapartes chinesas recebem.

Mas a Volkswagen, que tem grandes investimentos na China, e o governo alemão se opõem aos impostos, que temem que possam levar a uma retaliação da China.

Os economistas também alertam que as taxas correm o risco de prejudicar ainda mais o crescimento, uma vez que as empresas europeias, como a Volkswagen, precisam ser rápidas e flexíveis para se manter competitivas.

“Deveria haver menos regulamentação e mais permissão para que as empresas sejam mais ágeis e incentivem mais investimentos”, disse Erasmus Kersting, professor de economia da Villanova University, que cresceu em Hanover e estuda a economia alemã.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.