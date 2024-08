Projeto estabelece diretrizes para expansão da cidade Primavera do Leste, em Mato Grosso

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O prêmio de Soluções Urbanísticas vai para a construtora Cosentino pelo projeto Masterplan, de Primavera do Leste (MT), atualmente com 85 mil habitantes. Raul Spinelli e Benedito Abbud, nomes de destaque da arquitetura e do paisagismo, conduziram o estudo de desenvolvimento, criado em 2015 por Edgar Cosentino, para estabelecer diretrizes da expansão da cidade, que ele mesmo construiu ainda na década de 1980.

Com os pilares de mobilidade e gentileza urbana, qualidade de vida, segurança, lazer e bem-estar, o Masterplan estendeu as vias existentes e criou um novo eixo viário com o objetivo de atender projetos residenciais, comerciais e de serviços. Tudo integrado com os bairros existentes.

Parque Jardim das Américas em Primavera do Leste, em Mato Grosso. Foto: Cosentino Construtora/Divulgação

Integração

Habitação, trabalho, lazer e os estudos interligados, seguindo os melhores conceitos de mobilidade urbana. "O ideal é integrar todos os bairros, garantindo à população acesso à natureza, ciclovias e equipamentos de lazer", afirma Eduardo Ometto Cosentino, diretor administrativo da Cosentino. "Para isso criamos a Avenida Parque, espaço que inclui trilhas, lagos, pista de caminhada, ciclovia, pet park, quadras esportivas e brinquedos", diz.

De acordo com o executivo, a verticalização de Primavera do Leste está contemplada em lotes onde o acesso viário é mais adequado para receber grandes projetos. “Como foi pensado pelo meu pai desde a criação”, lembra Eduardo.

“O Masterplan fez a cidade andar em maior velocidade”, conta Edgar Ometto Cosentino, diretor comercial. “O desafio continua, já estamos atualizando para os próximos anos.”

História

Em 1979, Edgard Cosentino criou um empreendimento urbanístico em sua fazenda, o Nova Esperança, na região da BR-070, em Mato Grosso. No local foram implantados uma escola e um posto telefônico.

O ideal de Cosentino era a criação de uma área planejada com foco na mobilidade, qualidade de vida e preservação dos recursos naturais. Nasceu, assim, a cidade Primavera, então pertencente a Poxoréu. Em 1986, Primavera do Leste se tornou município independente. Em 1995, Cosentino lança o empreendimento Primavera III, que apostava na criação de bairros para organizar o crescimento da cidade.

Outros condomínios e as chamadas cidades-satélites surgiram. Com o crescimento, empresas e comércio foram se instalando, também cresceram os de serviços de saúde e de educação.