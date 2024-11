Quais são os cinco bairros com os imóveis mais caros do País em 2024?

Engana-se quem pensa que o mercado imobiliário de São Paulo ou do Rio são os mais caros do País em 2024. As duas primeiras cidades que aparecem no topo do ranking dos bairros mais valorizados são do litoral catarinense.

A primeira colocada é Balneário Camboriú, que concentra os imóveis mais valorizados no eixo frente-mar, na Av. Atlântica. Ali, o preço por metro quadrado (m²) de um imóvel para compra e venda é de R$ 30 mil, de acordo com dados da FipeZap e análise da empresa do ramo imobiliário Sort Investimentos. A cidade tem lançamentos com preços que vão de R$ 60 mil a R$ 100 mil por m². Em 2024, os preços de imóveis no município subiram 6,86%, acima da média do País, de 6,51%.

Considerada uma extensão natural de Balneário, a Praia Brava, no município de Itajaí, é a segunda colocada. Uma propriedade dessa região tem preço de R$ 25 mil por m², enquanto os lançamentos imobiliários saem por até R$ 40 mil. No ano, os preços na cidade subiram 9,85%.

Balneário Camboriú lidera preços no mercado imobiliário nacional Foto: Rafael Mendes/Prefeitura de Camboriú

“Além da limitação geográfica, fatores como a segurança, a qualidade de vida, o investimento contínuo em infraestrutura, proximidade aos aeroportos de Navegantes, Florianópolis e Joinville, e a preocupação com o crescimento ordenado contribuem para essa valorização extrema. O mercado local atende a um público exigente, de alto poder aquisitivo, disposto a pagar por exclusividade e localização privilegiada e muitos investidores em busca de ótimos retornos financeiros devido à alta valorização”, afirma o CEO da Sort Investimentos, Renato Monteiro.

As capitais de Rio e São Paulo aparecem apenas a partir da terceira posição no ranking de preços. O Leblon detém o metro quadrado mais caro do Rio (R$ 23.521), seguido por Ipanema (R$ 21.792).

Já a capital paulista ficou com a quinta colocação com o bairro do Itaim Bibi, que tem a média de preço de m² em R$ 18.081.

“A valorização de Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí faz parte da conjuntura da valorização imobiliária do litoral catarinense, fenômeno que foi catalisado pela pandemia. As cidades da região tendem a oferecer boa infraestrutura, proximidade à natureza e a atrair quem procura ‘qualidade de vida’”, explica Paula Reis, economista da DataZap, que faz o levantamento junto à Fipe.

No Rio de Janeiro, além de Leblon e Ipanema, outros bairros muito valorizados no mercado imobiliário são Lagoa (R$ 16.776/m²), Barra da Tijuca (R$ 13.162/m²) e Botafogo (R$ 12.525/m²). (veja a lista completa abaixo)

Já em São Paulo, o líder Itaim Bibi (R$ 18.081/m²) é seguido por Pinheiros (R$ 17.678/m²), Jardins (R$ 15.936/m²), Moema (R$ 15.289/m²) e Vila Mariana (R$ 14.014/m²). (veja a lista completa abaixo)